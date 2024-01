QUADRELLE (AV). FESTA DEL MAIO 2024, comunicazioni e chiarimenti da parte dell’Amministrazione Comunale

Si comunica a tutta la popolazione che come ogni anno il 17 Gennaio prossimo si svolgerà regolarmente la festa del Maio in onore di Sant’Antonio Abate.

Un evento che ci vede mobilitati al fine di preservare la storia e le tradizioni locali tramandate dai nostri avi, nel rispetto delle stringenti normative in materia di organizzazione di eventi da svolgersi in luogo pubblico.

Ci corre l’obbligo, pertanto, alla luce di notizie circolate sui social nel corso delle ultime settimane e non corrispondenti alla realtà dei fatti di effettuare alcune precisazioni.

OPERAZIONE VERITA’

Il 24 ottobre 2023 veniva protocollata presso gli uffici del comune di Quadrelle una richiesta per la concessione al taglio di n.6 alberi firmata del presidente dell’Associazione Comitato Maio Saverio Fiore.

Il 22 novembre 2023, in risposta a tale richiesta, veniva chiarito dal sindaco Dr. Simone Rozza che non vi erano i presupposti per autorizzare la concessione degli alberi richiesti poiché il Piano di Gestione Forestale che la Comunità Montana Partenio Vallo Lauro sta realizzando per conto del nostro ente non è stato ancora approvato. Al tempo stesso, nella missiva recapitata sempre al presidente dell’Associazione Comitato Maio Saverio Fiore, si evidenziavano carenze negli atti protocollati (vedi assenza dell’Atto Costitutivo e dello Statuto del soggetto giuridico).

Tali documenti, allo stato attuale, non sono mai stati presentati ad integrazione dell’iniziale richiesta.

In data 23 novembre la Comunità Montana Partenio Vallo Lauro comunicava tramite PEC al nostro ente che ai fini della redazione del Piano di Gestione Forestale definitivo, era necessario abbattere alcuni alberi, definiti come “Piante Modello” da utilizzare per la raccolta di dati specifici, e che successivamente dette piante potevano essere donate al nostro comune per “Uso Civico”.

Questa sopraggiunta situazione ha capovolto la situazione iniziale prospettata, e ha dato la possibilità al comune di donare gli alberi al comitato proponente dei festeggiamenti in onore di Sant’Antonio Abate. Non a caso, la stessa procedura è stata avviata anche nel vicino Comune di Sirignano per la festa del Maio del 26 novembre 2023.

L’amministrazione comunale di Quadrelle, pertanto, alla luce dei risvolti presentatisi, ha prontamente informato sia la popolazione con un manifesto pubblico, sia il presidente dell’Associazione Comitato Maio Saverio Fiore.

Successivamente il presidente della già richiamata Associazione Comitato Maio Saverio Fiore ha avuto un lungo confronto con il responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale, da cui sembrava che fosse stato tutto chiarito, e che di li a breve sarebbe stata consegnata, protocollata (e quindi integrata) la documentazione residuale, rendendo gli atti completi.

Dopo alcuni giorni, il presidente dell’Associazione Comitato Saverio Fiore, invece di attenersi alle disposizioni sopraggiunte dalla Comunità Montana Partenio Vallo Lauro e a quanto concordato con gli uffici comunali dando seguito alle legittime richieste dell’ente (ovvero presentando la documentazione richiesta, vedi Atto costitutivo e Statuto), decideva di creare scompiglio negli uffici comunali stessi, asserendo che la documentazione richiesta dall’ente fosse non dovuta, in quanto a suo dire, tali documenti fossero stati già consegnati per la festa patronale di San Giovanni Battista nel giugno del 2023, e che pertanto non li avrebbe consegnati.

Precisiamo che nella precedente circostanza della festività patronale del mese di giugno 2023, la documentazione richiesta non è stata mai protocollata dal diretto interessato.

Occorre precisare che ogni qual volta all’ente comune pervengono richieste o istanze, viene attribuito un numero di protocollo, e che pertanto il rispettivo fascicolo dovrà essere completo della rispettiva documentazione.

Un vero atto di forza, o di sfida, quello messo in campo dal rappresentante legale dell’Associazione Comitato Maio Saverio Fiore, verso un’amministrazione comunque aperta a ogni soluzione per il bene della comunità e della festa del Maio, e soprattutto rigorosa in tema di controlli.

Ancora oggi non si capisce il perché di tale ostinazione a non voler presentare gli atti dell’Associazione Comitato Maio Saverio Fiore.

Nel frattempo sui social si è scatenata la pubblicazione di una cronistoria dei fatti dalla quale prendiamo le distanze, in quanto non corrisponde alla verità dei fatti.

Ad inizio gennaio, al nostro comune è pervenuta una richiesta di un secondo comitato (Comitato Maio Sant’Antonio Abate) pronto a farsi promotore anch’egli della festività del Maio.

Considerato che, nel rispetto sempre delle normative vigenti in materia, non si può precludere la possibilità ai cittadini di partecipare alla festività o alle tradizioni popolari, la nostra amministrazione ha ritenuto opportuno, quindi, esaminare la documentazione pervenuta e convocare una riunione organizzativa con entrambi i comitati proponenti (nonostante l’Associazione Comitato Maio Saverio Fiore dovesse ancora integrare la documentazione) al fine di poter autorizzare entrambi alla sfilata del Maio del prossimo 17 gennaio.

In data 4 gennaio mediante atto di notifica sono stati invitati i rispettivi presidenti dei due comitati ad un incontro fissato per il giorno 8 gennaio alle ore 10:30 presso gli uffici comunali.

Alla riunione hanno preso parte i Carabinieri della Compagnia di Baiano, i Carabinieri Forestali, l’agronomo incaricato alla redazione del Piano Forestale Dott. Saverio Zaccaria e il Comitato Maio Sant’Antonio Abate.

Al termine della riunione, stabilite le modalità operative di taglio di n.6 alberi di faggio e del relativo utilizzo come “Uso Civico”, constatata l’assenza dell’Associazione Comitato Maio Saverio Fiore nella persona del suo presidente si stabilisce che l’organizzazione dell’evento sarà affidata all’unico comitato presente, denominato Sant’Antonio Abate.

Pertanto si invitano i responsabili delle varie squadre a contattare il presidente del Comitato Maio Sant’Antonio Abate Fiore Paolo Francesco (3391394310) o i componenti del direttivo: sig.ri Patierno Antonio (3463724132) segretario, e Tedesco Salvatore (3290966640) vicepresidente al fine di definire il numero preciso di squadre da formare, tenendo presente che il numero massimo di alberi di faggio accordati per la sfilata del Maio è di n.6.

Buona festa di Sant’Antonio Abate a tutti i quadrellesi. Sempre dalla parte della verità e della trasparenza.

Il Sindaco e l’Amministrazione Comunale