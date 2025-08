QUADRELLE, 6 AGOSTO 2025 – SICCITÀ E CARENZA IDRICA: INTERRUZIONE NOTTURNA DEL SERVIZIO ACQUA

In seguito a una significativa e persistente riduzione dell’apporto idrico proveniente dai gruppi sorgentizi, Alto Calore Servizi S.p.A. ha annunciato la necessità di una chiusura notturna dei serbatoi che alimentano il Comune di Quadrelle.

L’interruzione è prevista dalle ore 22:00 di oggi, mercoledì 6 agosto, alle ore 06:00 di domani, giovedì 7 agosto. La misura si rende necessaria per fronteggiare una situazione idrica che l’azienda definisce “grave”, e che si protrae da settimane.

I tecnici di Alto Calore precisano che gli orari indicati fanno riferimento all’effettiva apertura e chiusura degli organi di manovra, ma che per le singole utenze l’effetto potrebbe manifestarsi con anticipo o ritardo, in base al tempo necessario per lo svuotamento e il successivo riempimento delle condotte.

Possibili fenomeni di torbidità potranno presentarsi al momento della riattivazione del servizio. Tali fenomeni, puntualizza la società, non compromettono la potabilità dell’acqua, ma è consigliabile lasciare scorrere l’acqua dai rubinetti per alcuni minuti, fino alla scomparsa di eventuali residui.

Alto Calore assicura un costante aggiornamento attraverso il proprio sito web (www.altocalore.it) e il canale ufficiale Facebook. Per esigenze urgenti e non differibili, resta attivo il numero verde 800 954 430.

Il comunicato porta la firma dell’Ing. Marino Iannacchino (Responsabile Operation), dell’Ing. Andrea Palomba (Direttore Generale), e dell’Avv. Antonio Lenzi (Amministratore Unico).

Un’estate calda e secca mette a dura prova le reti idriche locali. L’invito alla cittadinanza è alla collaborazione, al risparmio e alla comprensione.