Sant’Anastasia si prepara alla Festa dell’Incoronazione 2025: dieci giorni di fede, memoria e comunità

Dal 10 al 20 settembre, Sant’Anastasia torna a stringersi attorno alla sua Patrona con la tradizionale Festa dell’Incoronazione della Madonna dell’Arco. Un evento che unisce spiritualità, storia e partecipazione popolare, rinnovando un legame antico che attraversa le generazioni.

PROGRAMMA RELIGIOSO: IL CAMMINO DELLA FEDE

Le celebrazioni religiose si apriranno mercoledì 10 settembre, alle ore 19:00, con la suggestiva Peregrinatio Mariae: l’immagine della Madonna dell’Arco sarà accolta presso il Boschetto Sporting Club, portando un segno visibile di benedizione e vicinanza nelle realtà del territorio.

A seguire, ogni sera, il popolo anastasiano potrà partecipare alla Santa Messa presieduta da autorevoli pastori della Chiesa:

• Giovedì 11 settembre – ore 18:30

Mons. Michele Fusco, Vescovo di Sulmona-Valva

• Venerdì 12 settembre – ore 18:30

Mons. Stefano Rega, Vescovo di San Marco Argentano-Scalea

• Sabato 13 settembre – ore 18:30

Mons. Francesco Marino, Vescovo di Nola

La solennità raggiungerà il suo culmine domenica 14 settembre, con la Santa Messa Solenne delle ore 11:30, presieduta da Sua Eminenza Reverendissima il Cardinale Beniamino Stella, Prefetto emerito della Congregazione per il Clero.

Alle ore 18:00, la città renderà omaggio alla sua protettrice con la tradizionale processione cittadina che attraverserà le principali vie del centro (via Arco, via Lagno Maddalena, via Marconi, Corso Umberto I, via D’Auria e ritorno in via Arco), accompagnata da canti, preghiere e un’intensa partecipazione popolare.

PROGRAMMA CIVILE: CULTURA, MUSICA E SPETTACOLO

Accanto al programma liturgico, la festa si arricchisce di eventi civili che valorizzano la tradizione e il talento artistico, offrendo occasioni di incontro e intrattenimento.

• Giovedì 11 settembre – ore 20:30

Debutto in piazza del musical-recital “Fujenti”, scritto e interpretato da Pino Santoro e la sua compagnia teatrale: un omaggio emozionante al popolo devoto della Madonna dell’Arco.

• Venerdì 12 settembre – ore 21:00

Esibizione della prestigiosa Fanfara del 10° Reggimento Carabinieri “Campania”, simbolo di disciplina, eleganza e profonda tradizione.

• Sabato 13 settembre – ore 22:00

Torna l’attesissimo “Incendio del Campanile”, spettacolo pirotecnico in onore della Vergine. A seguire, alle 22:30, concerto live in piazza con Manuel e Ciro Renna, voci amate della scena musicale campana.

• Domenica 14 settembre – ore 22:30

Gran finale con il concerto di Emiliana Cantone, artista di spicco della musica neomelodica, per una serata all’insegna della passione e del sentimento.

Infine, sabato 20 settembre, alle ore 19:00, la storia tornerà protagonista con la rievocazione dell’antico pellegrinaggio del Lunedì in Albis, organizzata dall’Associazione San Ciro Onlus, per riscoprire i riti e le usanze che hanno costruito l’identità spirituale del territorio.

LUMINARIE E LOTTERIA: I GESTI DELLA DEVOZIONE POPOLARE

Anche quest’anno si rinnova l’invito a “Accendere una luce per Maria”: le luminarie del Santuario, curate con il contributo dei gruppi AMDA, UCO e Gruppi Famiglia, illumineranno le serate della festa, segno tangibile della fede che accende i cuori.

Immancabile la lotteria della festa, il cui ricavato andrà a sostenere le attività del Santuario. I premi, tutti dedicati alla Vergine dell’Arco, sono i seguenti:

• 1° Premio: Quadro della Madonna dell’Arco (70×90 cm) completo di corone e Spirito Santo

• 2° Premio: Quadro della Madonna dell’Arco (36×46 cm) completo di corone e Spirito Santo

• 3° Premio: Quadro della Madonna dell’Arco (70×90 cm)

L’estrazione si terrà domenica 14 settembre, alle ore 22:30, nel cuore degli eventi serali in piazza.

La Festa dell’Incoronazione 2025 si presenta come un grande abbraccio collettivo, tra religione e tradizione, fede e festa popolare. Un’occasione per tornare a sentirsi comunità, per ritrovarsi attorno alla figura materna della Madonna dell’Arco, che da secoli veglia su Sant’Anastasia e sul suo popolo.

Per ulteriori informazioni e per contribuire attivamente alle celebrazioni, è possibile contattare l’Ufficio Battenti del Santuario.

“Accendiamo una luce, percorriamo un cammino: con Maria, insieme.”