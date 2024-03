Proteggiamo la Nostra Campania Felix: Seminario di Studio al “Giordano Bruno – Fiore” di NOLA

Nella suggestiva cornice dell’Istituto Comprensivo nolano “Giordano Bruno – Fiore”, si è tenuto ieri, alle ore 11, un importante seminario di studio intitolato “Campania Felix, la nostra terra, amata e maltratta. Proteggiamola”. Un evento che ha visto la partecipazione di illustri relatori e il coinvolgimento attivo della comunità locale.

La Prof.ssa Maria Iervolino, Dirigente Scolastico dell’Istituto, ha aperto i lavori con i saluti istituzionali, introducendo il tema centrale della giornata: la tutela ambientale della Campania Felix.

Tra i relatori, il dott. Gabriele Nunziata, Magistrato Amministrativo, ha approfondito gli aspetti legali legati alla salvaguardia dell’ambiente, offrendo una panoramica sui provvedimenti normativi in vigore e le sfide legali connesse.

L’Avv. Luigi Stefano Sorvino, Direttore Generale di ARPA Campania, ha fornito un quadro dettagliato delle attuali condizioni ambientali nella regione, mettendo in luce le azioni intraprese per preservare il patrimonio naturale.

A moderare i lavori, il giornalista Antonio D’Ascoli ha guidato un confronto costruttivo tra i relatori e il pubblico, stimolando riflessioni e domande sulla tutela ambientale e il coinvolgimento della comunità.

Il momento è stato arricchito dalla partecipazione attiva degli studenti, rappresentati da un coro della scuola, che ha aperto la manifestazione con un toccante contributo artistico.

Il seminario ha evidenziato l’importanza di un impegno collettivo per la protezione dell’ambiente, sottolineando l’urgenza di azioni quotidiane e concrete da parte di ciascun cittadino. L’evento si è concluso con la consapevolezza che la tutela della Campania Felix è un dovere di tutti, un impegno che va oltre le parole e si traduce in gesti concreti per preservare la bellezza e la ricchezza di questa terra amata e maltrattata.