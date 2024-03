Tribuk Trail: Un Appassionante Appuntamento con il Trail Running a Palma Campania

L’entusiasmo e la passione per il trail running si fondono in un evento sportivo emozionante: il Tribuk Trail, organizzato dal Riders Cycling and Trail Running Club, con il patrocinio del Comune di Palma Campania il prossimo 10 marzo con inizio alle ore 9. La collaborazione preziosa delle ASD Crocelle Race Team, ASD Vesuvio Lives, e Amici per San Gennaro contribuisce a rendere questa manifestazione unica nel suo genere.

Percorso da Sfida:

Prova di Trail Running Individuale

Lunghezza: 19.4 Km

Dislivello Positivo (D+): Circa 911,00 Mt

Terreno: Sentieri, sterrato, salite e discese ripide

La gara competitiva avrà luogo il giorno 10 marzo 2024, con partenza alle ore 9:00. L’atmosfera vibrante e la sfida del percorso renderanno questa giornata indimenticabile per gli appassionati di trail running.

Requisiti per l’Iscrizione:

Avere compiuto 18 anni alla data dell’evento.

Essere regolarmente tesserati con società affiliate alla FIDAL, al CSI o agli Enti di Promozione Sportiva, con valido certificato medico di idoneità all’attività sportiva agonistica per l’atletica leggera.

Per coloro che hanno il certificato medico agonistico ma sono carenti di tesseramento, sarà possibile il tesseramento giornaliero del CSI.

Essere in regola con il pagamento della quota di iscrizione.

Firmare la dichiarazione di consapevolezza disponibile alla partenza.

Non aver riportato condanne per doping.

Iscrizioni e Dettagli: Le iscrizioni si apriranno il 5 febbraio 2024 e si chiuderanno il 8 marzo 2024 o al raggiungimento del limite di 300 partecipanti. Il contributo di partecipazione è fissato a 15 €.

Il Tribuk Trail promette un’esperienza sportiva avvincente e coinvolgente, in un contesto naturalistico suggestivo di Palma Campania. Gli organizzatori invitano gli appassionati di trail running a non perdere questa eccitante sfida e a unirsi a una giornata dedicata allo sport, alla natura e alla sana competizione.