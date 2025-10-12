Promozione – Girone C: Sporting Ponte e Cimitile restano in vetta, prima gioia per il Baiano di mister Santorelli

La quinta giornata del Girone C di Promozione ha regalato emozioni e risultati importanti, con le prime della classe che continuano a correre e, finalmente, la prima vittoria stagionale del Baiano di mister Santorelli.

In vetta, lo Sporting Ponte 2019 non fa sconti e travolge in trasferta il Claudio Oliva Passo Eclano con un netto 3-0, confermandosi capolista a quota 13 punti insieme al Cimitile, che supera la Marchesa 2018 2-0 grazie alle reti di Di Benedetto ed Esposito.

Alle spalle, il Vico Calcio si conferma in grande forma vincendo 2-1 sul campo della Savignanese, mentre Saviano 1960 e Lions Grotta si dividono la posta (1-1) in un match equilibrato.

Partita spettacolare a Montesarchio, dove i padroni di casa superano 3-2 il Real Arienzo al termine di novanta minuti intensi. Pareggio senza reti invece tra Real San Martino Valle Caudina e U.S. Ariano, entrambe attente e organizzate difensivamente.

Il Baiano di Santorelli conquista la prima vittoria: punizione-gol di Kanteh al 76’

Al “Francesco Bellofatto” di Baiano è arrivata finalmente la prima vittoria stagionale per i granata, che hanno superato di misura l’Audax Cervinara 1926 per 1-0.

La gara è stata equilibrata e combattuta, sbloccata soltanto al 76° minuto da un episodio destinato a restare impresso nei tifosi baianesi: Lamin Kanteh si è incaricato della battuta di una punizione dai 25 metri, il suo tiro potente e preciso ha attraversato l’area senza essere toccato da nessuno e si è infilato direttamente in rete, sorprendendo il portiere ospite.

Un gol pesante come il piombo, che vale tre punti fondamentali per la classifica e, soprattutto, per il morale della squadra.

A fine gara mister Umberto Santorelli ha elogiato la prova del gruppo:

“I ragazzi hanno dato tutto, finalmente siamo stati premiati. È una vittoria che ci serve per ritrovare fiducia e continuità.”

Con questo successo il Baiano sale a 3 punti, lasciando l’ultimo posto e guardando con maggiore ottimismo ai prossimi impegni.

Gli altri risultati

Da segnalare il successo dell’Alta Irpinia Sport, vittoriosa 3-1 sul Terzigno 1964, e quello del Cimitile in trasferta. Lo Sporting Ponte continua a dominare, mentre il Real San Martino e l’Ariano si annullano a vicenda.

RISULTATI 5ª GIORNATA

Sabato 11 ottobre 2025

• Claudio Oliva Passo Eclano – Sporting Ponte 2019 0-3

• Montesarchio – Real Arienzo 3-2

• Real San Martino V.C. – U.S. Ariano 0-0

• Savignanese – Vico Calcio 1-2

Domenica 12 ottobre 2025

• Baiano – Audax Cervinara 1926 1-0 (76’ Kanteh su punizione)

• Saviano 1960 – Lions Grotta 1-1

• Alta Irpinia Sport – Terzigno 1964 3-1

• Marchesa 2018 – Cimitile 0-2

CLASSIFICA

1. Sporting Ponte 2019 – 13

2. Cimitile – 13

3. Vico Calcio – 10

4. Saviano 1960 – 10

5. Lions Grotta – 9

6. U.S. Ariano – 9

7. Real Arienzo – 9

8. Montesarchio – 8

9. Alta Irpinia Sport – 7

10. Real San Martino V.C. – 6

11. Savignanese – 5

12. Marchesa 2018 – 4

13. Baiano – 3

14. Audax Cervinara 1926 – 2

15. Terzigno 1964 – 1

16. Claudio Oliva Passo Eclano – 0