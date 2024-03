PRO LOCO BAIANO: Ringraziamenti per la Passione di Cristo 2024

Desideriamo esprimere la nostra più profonda gratitudine a tutti coloro che hanno reso possibile la realizzazione della Passione di Cristo. Mettere insieme tante persone di diverse età con la stessa passione e dedizione è stato un vero e proprio atto di unità che ha reso l’esperienza ancora più significativa e coinvolgente. Grazie di cuore a ciascuno per il contributo, grande o piccolo che sia, perché ha reso possibile portare avanti questo importante evento e per aver condiviso con noi questa esperienza indimenticabile trasmettendo a tutti gli spettatori il messaggio di speranza e redenzione della Passione di Cristo.

Un grazie particolare va sicuramente a chi, con grande sinergia ha lavorato con noi fianco a fianco per rendere straordinario questo evento: il Forum Giovani Baiano, l’Azione Cattolica, il collettivo Wicast e la cooperativa Proteatro che ha curato la parte artistica con la regia di Francesco Scotto. Grazie all’Amministrazione Comunale per il supporto economico il sostegno in tutte le fasi della organizzazione.

Grazie al comando dei Vigili Urbani e alla Protezione Civile Baiano che hanno gestito la viabilità. Grazie alla Comunità Montana per l’aiuto e per aver permesso la realizzazione della scena finale tra gli uliveti di Gesù e Maria.

Grazie a Don Fiorelmo che ha modificato gli orari della liturgia domenicale per consentire ai fedeli di poter assistere alla manifestazione.

Grazie a chi ci ha supportato economicamente: Acheloo Viaggi, e Diva Bijoux.

Grazie ai partner che hanno messo a disposizione mezzi e attrezzature a titolo gratuito: Picciocchi Car Service, Salvatore Masucci , Alessandro Graziato, Piante Fiori e Addobbi di Aniello Scafuri, la Pro Loco Sant’Andrea di Sirignano, l’associazione il Carruocciolo, l’impresa boschiva Colucci Michele, la Macelleria Mazzariello, l’Azienda vinicola Lippiello, l’azienda Siamo alla Frutta, l’impresa di giardinaggio Guerriero, la famiglia Bifulco, la ditta Edil Procida, Gianfranco Nappi, Armando Peluso, Domenico Napolitano e Felice Napolitano. Grazie a Graziato Service che come sempre in maniera professionale ha gestito l’intera rappresentazione. Grazie a Prince, e Lucia Lippiello che hanno curato foto e video. Grazie alla bravissima Irina, che con le sue note ha incantato la fase della crocifissione. Grazie a tutti i soci della Pro Loco e ai tanti volontari che fanno parte delle associazioni coinvolte. Il loro impegno ed entusiasmo é stato fondamentale. Grazie a tutti i bambini e ragazzi che con la loro gioia e spensierata adrenalina hanno aggiunto una luce in più.

Grazie a tutti gli attori che con la loro passione e le loro emozioni si sono calati nei personaggi regalando un’atmosfera magica.

Grazie a tutto il pubblico presente, numerosissimo, che ha seguito la nostra Passione con emozione.

Infine grazie a Domenico Napolitano. È stato lì con noi durante tutto l’evento e siamo sicuri che da lassù ci ha guidato con il suo sorriso .