Binews trasmette la Via Crucis Online: Un Momento di Riflessione e Spiritualità, diretta ore 20

Questa sera, mercoledì 27 marzo 2024, alle ore 20:00, Binews trasmetterà in diretta su Facebook la suggestiva Via Crucis, guidata da don Maurizio Manganiello. L’evento, ormai consolidato nella tradizione della comunità online, si propone di offrire un momento di riflessione e spiritualità in occasione della Settimana Santa.

La Via Crucis, un percorso simbolico che ripercorre le tappe della Passione di Cristo, sarà articolata in quattordici stazioni, ciascuna delle quali sarà commentata da un illustre ospite. Tra gli intervenuti, si annoverano personalità di spicco come il procuratore della Repubblica di Avellino Domenico Airoma, il magistrato Catello Maresca, il giornalista Andrea Manzi, il professore universitario Giacomo Benassai, il medico cinese Chunbiao Guo, padre Rocco da Pietralcina e molti altri. Ognuno di loro offrirà le proprie considerazioni e riflessioni sulla profonda portata spirituale e umana della Passione di Cristo, mettendo in luce il significato eterno di questo evento per la fede cristiana.

L’iniziativa, trasmessa in diretta sulle pagine Facebook di Binews, si propone di raggiungere un vasto pubblico, offrendo a tutti la possibilità di partecipare virtualmente a questo momento di preghiera e meditazione. Grazie alla tecnologia e alla diffusione dei social media, la Via Crucis diventa accessibile a tutti, permettendo a chiunque di unirsi spiritualmente a questo rito sacro.

La partecipazione di personalità di diversi settori della società aggiunge un valore aggiunto a questa iniziativa, mostrando come la spiritualità possa intersecare e arricchire le varie sfere dell’esperienza umana. La diversità di punti di vista e di esperienze contribuirà a arricchire la comprensione e l’interpretazione della Passione di Cristo, rendendo questo momento di preghiera ancora più significativo e profondo.

Binews invita quindi tutti i suoi seguaci e i fedeli di ogni credo a partecipare a questa speciale Via Crucis online, pronti ad accogliere la luce della speranza e della redenzione che questa antica tradizione continua a offrire.