Pro Loco Alta Irpinia presenta il volume su Gerardo Bianco

Martedì 13 agosto 2024 alle ore 18:30, la Pro Loco Alta Irpinia organizza, nella suggestiva Piazzetta Pro Loco di Sant’Angelo dei Lombardi, la presentazione del volume in ricordo di Gerardo Bianco . L’evento, patrocinato dall’Amministrazione Comunale di Sant’Angelo dei Lombardi e dal Comitato Provinciale UNPLI Avellino , vede la collaborazione della Confraternita di Misericordia di Sant’Angelo dei Lombardi e dell’Impresa Sociale “Carmasius”.

Presentazione del libro “Gerardo Bianco: l’uomo, il meridionalista, lo studioso, il politico”

La serata sarà dedicata alla presentazione del libro “Gerardo Bianco: l’uomo, il meridionalista, lo studioso, il politico”, edito dal Terebinto Edizioni di Ettore Barra. L’opera, curata da Gianni Festa, Giuseppe Iuliano e Paolo Saggese, fa parte della collana “Uomini e Istituzioni del Mezzogiorno” e offre un ritratto approfondito di uno dei protagonisti più significativi della storia politica e culturale italiana. Il volume, di 176 pagine, è già disponibile in libreria al prezzo di copertina di € 15,00.

Un omaggio a una figura storica

In questo appassionato volume, ventuno intellettuali e uomini politici illustrano la complessità della figura di Gerardo Bianco, ricordato come deputato, ministro della Pubblica Istruzione, parlamentare europeo, capogruppo della DC alla Camera dei deputati, segretario e presidente del PPI, latinista e studioso di Letteratura italiana e di storia del pensiero. La sua vita è raccontata in un intreccio di amicizie, passioni, speranze, delusioni e tribolazioni, rappresentando un’intera nazione del Sud e la sua amata Irpinia.

Interventi e saluti

Durante l’evento, sono previsti interventi e saluti di Rosanna Repole, sindaco di Sant’Angelo dei Lombardi, Tony Lucido, presidente della Pro Loco Alta Irpinia, Alessandro Di Pietro, Alessandro Di Napoli, e dei curatori del volume. Saranno presenti anche i familiari dell’onorevole Bianco.