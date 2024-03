Prevenzione oncologica a Lauro: I Camper dell’ASL offrono screening gratuito per mammella e collo dell’utero

L’Azienda Sanitaria Locale (ASL) di Avellino continua il suo impegno per la prevenzione oncologica sul territorio provinciale, portando i suoi Camper per lo screening della mammella e del collo dell’utero direttamente a Lauro. L’iniziativa, frutto della collaborazione con il Comune di Lauro e l’Assessorato alle Politiche Sociali, si terrà sabato 16 marzo in Piazza Nobile presso Palazzo Pignatelli dalle ore 9.00 alle ore 14.00.

Le donne residenti nella zona, comprese tra i 50 e i 69 anni, avranno la possibilità di aderire allo screening della mammella, usufruendo gratuitamente della mammografia. Per le donne dai 25 ai 64 anni, invece, sarà possibile partecipare allo screening del collo dell’utero, con esecuzione gratuita del Pap test.

La prevenzione attiva e l’individuazione tempestiva di patologie come il cancro della mammella e quello del collo dell’utero sono essenziali per affrontare queste malattie in maniera meno invasiva ed efficace. Nella classifica dei tumori che colpiscono le donne a livello mondiale, il cancro della mammella si posiziona al primo posto, seguito dal cancro del collo dell’utero al secondo.

L’iniziativa mira a sensibilizzare e coinvolgere le donne nella prevenzione, fornendo loro l’opportunità di sottoporsi agli screening in modo agevole e gratuito. La tempestività nell’individuare queste forme tumorali aumenta notevolmente le possibilità di successo nel trattamento, contribuendo a migliorare la qualità di vita delle pazienti.

Per prenotazioni è possibile contattare il numero telefonico 3505905875. L’ASL di Avellino, guidata dal Direttore Generale Mario Nicola Vittorio Ferrante, conferma così il suo impegno per garantire a tutti un accesso facilitato e tempestivo a servizi di prevenzione di fondamentale importanza per la salute delle donne.