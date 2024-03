GIOVANI IN AZIONE – CULTURA DELLA RIGENERAZIONE SOCIALE. Proposte e istanze dal workshop realizzato dai giovani del territorio sannita da inoltrare ad enti ed istituzioni

Sabato 9 marzo presso lo scenario della Rocca dei Rettori di Benevento si è svolta la splendida giornata di dialogo e di confronto con la realizzazione della prima tappa di Giovani in Azione, workshop che coinvolgere le realtà giovanili dei territori campani.

Il progetto itinerante, tra le 5 provincie campane, mira a formare giovani cittadini consapevoli ed attivi su temi tra i più rilevanti del nostro tempo e del nostro #territorio.

Tanti i giovani provenienti dalle diverse aree della Campania che hanno discusso sui seguenti temi:

Sostegno ai giovani delle aree rurali

Europa Verde e Sostenibile

Occupazione di Qualità

Benessere e Salute Mentale

Alla fine della discussione sono stati realizzati dei policy paper contenenti le istanze e le proposte dei giovani dei nostri territori da inoltrare ad enti ed istituzioni.

Il Coordinamento dei Forum dei Giovani della Provincia di Benevento vuole ringraziare in particolare modo l’associazione Moby Dick per il coinvolgimento in questa splendida iniziativa, una collaborazione che sicuramente durerà negli anni anche per future iniziative.

Si ringrazia l’Ente Provincia di Benevento per la concessione degli spazi all’interno della Rocca dei Rettori e per il supporto in qualsiasi iniziativa che il Coordinamento propone per il bene dei giovani sanniti.

Infine si ringrazia i tanti ragazzi partecipanti, appartenenti a forum ed ad associazioni giovanili, faro e luce delle nostre comunità.

Il Coordinamento giovanile sannita continua il suo programma denso di iniziative tutte rese allo sviluppo dei giovani che vivono sul nostro territorio, vogliamo essere portavoci dei nostri giovani.