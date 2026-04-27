Presentate a Caserta le attività regionali della Campania di USMIA Esercito: consolidato il confronto tra istituzioni e personale militare.

Nella mattinata del 27 aprile 2026, presso la Biblioteca Diocesana di Caserta, si è svolto l’incontro dedicato alla presentazione delle attività regionali della Campania di USMIA Esercito. L’evento ha rappresentato un importante momento di confronto istituzionale, finalizzato a rafforzare il dialogo tra la rappresentanza sindacale, le istituzioni e il personale militare, segnando un ulteriore passo nel percorso di sviluppo e radicamento territoriale dell’organizzazione.

All’iniziativa hanno preso parte i vertici nazionali di USMIA Esercito, guidati dal Segretario Generale Leonardo Nitti, dal Presidente Generale di Corpo d’Armata Gaetano Zauner, dal Segretario Nazionale Area Dirigenziale Generale di Divisione Francesco Maria Ceravolo e dal Segretario Nazionale Salvatore Miccichè. Ha partecipato anche l’Onorevole Stefano Graziano, componente della IV Commissione Difesa e della Commissione di Vigilanza RAI della Camera dei Deputati, insieme al Segretario Generale Regionale Campania Nicola Ruffo, a conferma della rilevanza istituzionale dell’incontro.

Dopo i saluti iniziali, sono state presentate le attività portate avanti dalla Segreteria Regionale Campania e tracciate le linee programmatiche future, con particolare attenzione ai temi della formazione e del benessere del personale.

Il Segretario Generale Leonardo Nitti ha sottolineato:

«La crescita costante di USMIA in Campania rappresenta un segnale chiaro della fiducia che il personale militare ripone nella nostra organizzazione. Il nostro impegno è quello di tradurre questa fiducia in azioni concrete, garantendo tutela, ascolto e risposte tempestive alle esigenze dei colleghi».

Il Presidente Generale Gaetano Zauner ha dichiarato: «Momenti come questo sono fondamentali per consolidare la nostra presenza sul territorio e rafforzare il rapporto diretto con il personale. Il confronto continuo ci consente di individuare con maggiore efficacia le priorità e di sviluppare progettualità mirate, soprattutto nei settori della formazione e del benessere».

Nel suo intervento, l’Onorevole Stefano Graziano ha espresso apprezzamento per il lavoro svolto dall’organizzazione, ringraziando i vertici di USMIA per le attività portate avanti a favore del personale. Ha inoltre affrontato diverse tematiche rilevanti per il comparto difesa, tra cui gli alloggi, la sanità, la previdenza e il benessere del personale, impegnandosi a portare tali questioni all’attenzione delle sedi istituzionali competenti a Roma.

L’incontro si è confermato un’importante occasione di partecipazione e dialogo, rafforzando il ruolo di USMIA Esercito come interlocutore autorevole nella tutela dei diritti e delle esigenze del personale militare.

USMIA Esercito prosegue così il proprio percorso di crescita sul territorio, con l’obiettivo di costruire soluzioni concrete e condivise.