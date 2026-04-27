Mugnano del Cardinale, gli alunni incontrano la Polizia Stradale: educazione e sicurezza con il Progetto Icaro

Mugnano del Cardinale – Una mattinata diversa dal solito, ricca di spunti e insegnamenti, quella vissuta oggi 27 aprile dagli alunni delle classi quinte dell’Istituto Comprensivo Manzoni. A partire dalle ore 10:00, i ragazzi hanno incontrato gli agenti della Polizia Stradale nell’ambito del Progetto Icaro, iniziativa nazionale dedicata all’educazione alla sicurezza stradale.

Non si è trattato della classica lezione frontale, ma di un momento partecipato e coinvolgente, capace di avvicinare i più giovani a temi fondamentali per la loro crescita come cittadini. Attraverso esempi concreti e un dialogo diretto, gli studenti hanno avuto modo di comprendere quanto sia importante il comportamento individuale quando si è in strada.

Tre i concetti chiave emersi durante l’incontro: responsabilità, consapevolezza e rispetto. I ragazzi hanno riflettuto su come ogni azione possa avere conseguenze sugli altri, imparando a riconoscere i pericoli sia nei panni di pedoni sia come piccoli ciclisti. Allo stesso tempo, è stato ribadito il valore delle regole, non come imposizioni, ma come strumenti indispensabili per tutelare la vita.

Grande entusiasmo e curiosità hanno accompagnato l’iniziativa, soprattutto nel momento in cui gli studenti hanno potuto osservare da vicino mezzi e attrezzature della Polizia Stradale, instaurando un rapporto diretto con gli agenti.

Un’esperienza significativa, resa possibile grazie alla professionalità e alla disponibilità della Polizia Stradale, che ha saputo trasmettere ai più giovani un messaggio chiaro: la sicurezza stradale è una responsabilità di tutti e parte proprio dall’educazione delle nuove generazioni.