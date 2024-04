Premio Sperone 2024: Carmine Tommasone premiato dalla comunità per la sua eccellenza nel mondo della Boxe

Lunedì 22 aprile 2024, alle ore 18:30, presso la sala consiliare del comune di Sperone, si terrà la quarta edizione del Premio Sperone, organizzato dall’associazione “Svegliamoci”. Quest’anno il premio sarà assegnato al campione di boxe irpino Carmine Tommasone.

Il premio, giunto alla sua quarta edizione, è un riconoscimento che l’associazione “Svegliamoci” conferisce a chi si è distinto per meriti sportivi, culturali o civili, portando lustro al territorio irpino.

A moderare l’evento sarà il giornalista Enzo Pecorelli, mentre interverranno il presidente dell’associazione “Svegliamoci”, Pasquale Muccio, e il sindaco di Sperone, Adolfo Alaia, che porterà i suoi saluti.

Carmine Tommasone, nato e cresciuto in Irpinia, ha ottenuto riconoscimenti internazionali nel mondo della boxe, portando in alto il nome della nostra regione. La sua dedizione, il suo impegno e i suoi risultati lo hanno reso un esempio di eccellenza sportiva per tutti i giovani.

L’associazione “Svegliamoci”, promotrice dell’evento, ha dichiarato: “La scelta di premiare Carmine Tommasone è un riconoscimento dovuto per il suo impegno e la sua dedizione nel mondo della boxe. È un onore poterlo celebrare e riconoscere per il suo straordinario contributo allo sport irpino”.

L’evento, aperto a tutta la comunità, rappresenta un’importante occasione per celebrare non solo l’eccellenza sportiva di Carmine Tommasone, ma anche per rinsaldare i legami tra la comunità e il mondo dello sport, fonte di ispirazione e di valori per le nuove generazioni.