GROTTAMINARDA. Incidente stradale, tre persone in ospedale

La squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Grottaminarda, nella tarda serata di ieri 19 aprile, è intervenuta sulla SS 90, denominata via Nazionale delle Puglie al Km.23, nel territorio di Ariano Irpino, per un incidente stradale che ha visto coinvolte due autovetture. Nel violento impatto un’auto sfondava una recinzione e si metteva in bilico su di un muretto che delimita la carreggiata, e l’altra finiva fuori strada ribaltandosi. Tre le persone a bordo dei due veicoli di cui un uomo rimaneva ferito e veniva trasportato dai sanitari del 118 intervenuti presso l’ospedale Sant’Ottone Frangipane di Ariano Irpino per essere sottoposto a cure mediche. I veicoli incidentati sono stati messi in sicurezza, e sul posto la Polizia ha effettuato i rilievi dell’incidente.