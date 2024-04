La verità sul gioco d’azzardo su siti non AAMS: cosa rischi davvero?

In Italia il recente scandalo che ha coinvolto alcuni calciatori ha riacceso il dibattito tra siti AAMS e siti illegali. Diversi organi di stampa hanno fatto passare il messaggio che tutti i siti .com sono da considerarsi illegali, veicolando un messaggio sbagliato. Infatti, non tutti i siti non AAMS sono illegali.

Per capire meglio di cosa si parla sarebbe più corretto effettuare una ulteriore distinzione, ovvero tra casinò senza licenza e casinò con licenza europea. I primi sono siti privi di qualunque tipo di licenza che agiscono senza regole allo scopo di truffare i clienti o per usare le piattaforme come sistema per riciclare denaro. Esistono, però, molte piattaforme che, pur non avendo una licenza certificata dall’Autorità Dogane e Monopoli, hanno ottenuto l’autorità ad agire sul territorio internazionale da un altro stato europeo.

Attualmente il sistema italiano è diverso da molti di quelli che si trovano in Europa. Infatti, se il nostro si basa su un sistema concessorio, negli maggior parte degli altri Stati vi è un sistema di licenze. I due termini sono solo apparentemente sinonimi.

Secondo il diritto amministrativo, le licenze altro non sono che dei provvedimenti che consentono di avviare l’esercizio di determinate attività. Di fatto, dunque, attraverso la licenza l’autorità competente rimuove un limite posto dall’ordinamento che impedisce di usufruire di un diritto. La concessione, invece, non elimina un vincolo, ma impone un nuovo diritto. Trasportando questa distinzione nell’ambito del gioco d’azzardo online si può notare che in Italia il gioco d’azzardo è illegale per tutti quei soggetti che non sono muniti di concessione da parte dell’autorità competente. Al contrario, in Europa, in quei Paesi dove sono in vigore le licenze, tutti coloro che ne sono in possesso sono da considerarsi legali. Si assiste dunque ad un paradosso, ovvero quello che vuole i siti non AAMS illegali in Italia, ma non nel resto dell’Europa.

Per questo motivo, se ci si domanda cosa si rischia a giocare su siti non AAMS, bisogna rispondersi nulla. Come evidenziato in questo articolo, i siti non AAMS a differenza di quelli AAMS mantengono standard comparabili per quanto riguarda la sicurezza e il controllo, offrendo altresì un servizio clienti sempre attivo e disponibile. La differenza sostanziale risiede nella maggiore varietà di giochi offerti dai siti con licenza europea, che non presentano alcune delle restrizioni imposte dai siti AAMS, inclusi i limiti sui depositi e sui prelievi.

La vera diatriba relativa ai casinò non AAMS è quella relativa alle vincite. Mentre le vincite ottenute nei casinò AAMS sono soggette a tassazione alla fonte, quelle provenienti da casinò non AAMS seguono regimi fiscali diversi. Per questo motivo, un utente italiano che vuole giocare ad un casinò con licenza europea, deve anche conoscerne la regolamentazione fiscale, onde evitare sorprese indesiderate.