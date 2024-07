Premio per la Critica per gli alunni dell’IC Giovanni XXIII-G.Parini al “School Movie-Cinedù” rassegna cinematografica per Istituti Scolastici.

Il cinema come potente mezzo per esplorare e rappresentare le proprie emozioni, per diffondere messaggi educativi e sviluppare la creatività entra tra i banchi della scuola primaria di Baiano. E così ieri, 17 luglio nella splendida cornice del parco archeologico di Paestum, gli alunni delle classi quinte dell’ istituto comprensivo G.Parini di Baiano hanno partecipato alla finale di “School movie”, una rassegna cinematografica per istituti scolastici che promuove la realizzazione di cortometraggi.

Grande festa per i giovani alunni che hanno ricevuto il premio della critica, tante le emozioni che hanno permesso ai nostri ragazzi di esprimere se stessi e il proprio mondo.

Un ringraziamento particolare al DS Prof.Pasquale Napolitano che ha fortemente sostenuto la partecipazione alla realizzazione del cortometraggio e all’amministrazione comunale di Baiano che ha patrocinato l’evento.

Questo riconoscimento è un tributo all’ impegno e al talento degli alunni dell’ I.C. che hanno ricevuto il premio di fronte a un pubblico entusiasta composto da familiari, insegnanti e autorità locali.