Premio Binews 2024: “Eccellenza dell’Anno” a Lucia Di Sapio

Un riconoscimento prestigioso per una carriera straordinaria. Il Premio Binews 2024 per l'”Eccellenza dell’Anno” è stato assegnato a Lucia Di Sapio, artista e musicista di fama internazionale, che ha dedicato la sua vita al perfezionamento dell’arte musicale e alla sua diffusione attraverso concerti, collaborazioni e l’insegnamento.

Lucia Di Sapio si avvicina al mondo della musica all’età di cinque anni, spinta dall’amore per il pianoforte e sostenuta dai genitori. Con l’apertura del Conservatorio “D. Cimarosa,” decide di esplorare l’arpa, strumento con cui conquista presto il massimo dei voti e il diploma. Da lì inizia un percorso di perfezionamento sotto la guida della celebre arpista Clelia Gatti Aldovrandi, che la conduce ai vertici dell’eccellenza musicale.

Fin da giovanissima, Lucia collabora con alcune delle più importanti orchestre italiane, come la Sinfonica Siciliana, l’Orchestra A. Scarlatti della RAI di Napoli e il Teatro San Carlo. Il suo talento la porta a esibirsi sui palchi di tutto il mondo, tra cui Francia, Germania, Cina e Stati Uniti, con un memorabile concerto alla Carnegie Hall di New York insieme all’Orchestra di Stato di Atene.

La sua carriera concertistica è altrettanto ricca e variegata: ha brillato come solista, in ensemble da camera e si è cimentata anche in generi musicali alternativi. Le collaborazioni con artisti del calibro di Pino Daniele e Giorgio Gaslini testimoniano la sua capacità di spaziare tra stili diversi, mentre le sue incisioni per colonne sonore di film e serie TV arricchiscono ulteriormente il suo già vasto curriculum artistico.

Accanto all’attività concertistica, Lucia Di Sapio ha dedicato anni all’insegnamento, formando generazioni di nuovi talenti in vari conservatori italiani. La sua apprezzata carriera didattica si è conclusa presso il Conservatorio San Pietro a Majella di Napoli, dove ha lasciato un segno indelebile.

L’assegnazione del prestigioso premio avverrà il prossimo 28 dicembre 2024 alle ore 20:30, durante la cerimonia che si terrà al Teatro Colosseo di Baiano.

Il Premio Binews 2024 celebra un’artista che ha saputo unire talento, passione e dedizione, portando l’arte musicale italiana nel mondo. Un esempio di eccellenza che continuerà a ispirare le nuove generazioni.