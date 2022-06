Premio “Bassa Irpinia” 2022 al giornalista Andrea Manzi

La giuria di Binews ha deciso di assegnare il premio “Bassa Irpinia – Eccellenze dell’anno 2022” al giornalista Andrea Manzi per le sue competenze e per la professionalità che da sempre lo contraddistinguono.

Andrea Manzi, giornalista, è stato redattore capo del Mattino, ha fondato e diretto per 7 anni, per il Gruppo l’Espresso, il quotidiano La Città. È stato inoltre caporedattore dell’Informazione e vice direttore del quotidiano Roma. Autore di saggi e libri di poesie, con prefazioni di Maurizio Cucchi ed Elio Pecora, scrive da anni per il teatro e suoi testi sono stati rappresentati nei maggiori teatri italiani. Il debutto sulla scena avvenne nel lontano 1984, con il monologo “Dino Campana poeta” selezionato da Ugo Gregoretti per la rassegna Città Spettacolo di Benevento. Andrea Manzi è stato co-autore del best seller “Gesù è più forte della camorra” edito da Rizzoli, grande inchiesta su storie di camorra e di redenzione avvenute in Campania. Presiede l’associazione “Ultimi” per la legalità e contro le mafie, fondata circa dieci anni fa da don Aniello Manganiello.

La premiazione avverrà il 24 giugno 2022, alle ore 21, in piazza Umberto I a Mugnano del Cardinale.

