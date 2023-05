Politica area Nolana. La situazione a Cimitile, Cicciano, San Vitaliano, Scisciano dopo il voto delle amministrative

All’alba del giorno 16 maggio 2023 nuovi volti da sindaci sono stati designati per i prossimi anni. Tra conferme , sorprese e certezze si è conclusa la campagna elettorale. A Cicciano, la situazione è stato davvero avvincente. I cittadini sono rimasti in trepidazione fino allo sfoglio delle schede nell’ultima sezione. Alla fine l’ha spuntata Giuseppe Caccavale con uno scarto di 281 voti. Per la lista “Oltre “boom di preferenze per il neo-candidato Antonio Recetano con 966 voti, seguito da Marino 933, Coppola 755.

I voti di D’avanzo Gennaro 1036, Arvonio 698, De Sarno Angela 795 e di tutti gli altri membri della lista non sono bastati per riconfermare Corrado Giovanni. Situazione del tutto opposta a Cimitile: Filomena Balletta vince con un buon margine di voti, e, per la prima volta nel comune cimitilese si assiste ad un sindaco donna. Ruotolo Annalisa con 580 voti è la più votata della lista Cimitile nuova. Seguono: Pignatelli Annunziata 513, Manganiello Angelo 501. In opposizione ci saranno: Scala, Malagnini, Meo, Romano. In quel di San Vitaliano la differenza tra i 2 candidati è davvero sottile, Masi Rosalia Anna conquista 1971 voti di lista a discapito di Raimo Pasquale 1891 voti. A Scisciano vittoria schiacciante della lista “aria nuova uniti e forti “ capeggiata da Clavino Ambrosino Antonio che s’impone su “ cambiamo Scisciano” del candidato sindaco La Rezza Giuseppe che siederà nei banchi dell’opposizione. A Palma Campania viene riconfermato Donnarumma Nello.