BENEVENTANO. Harambee Fest, il festival delle culture e dell’integrazione

In un momento in cui tematiche come l’integrazione, l’accoglienza, l’interculturalità sono al centro dell’attenzione mediatica, sociale ma anche individuale, l’Harambee Fest, il festival delle culture e dell’inte grazione, vuole promuove il dialogo e il reciproco scambio come obiettivi principali.

Ciò che vuole rappresentare la manifestazione creare, attraverso la cultura e l’integrazione, un futuro di aggregazione e condivisione all’interno della nostra comunità, combattendo i pregiudizi e le discriminazioni di qualsiasi natura; e soprattutto riconoscere nella cultura la possibilità di costruire un dialogo con “l’altro”, inteso come altro da sé.

L’idea è di avviare con le associazioni del territorio, i singoli cittadini, gli artisti, un percorso co-creativo per individuare azioni (percorsi informativi, artistici, ludico-creativi e culinari).

L’Harambee Fest (harambee dalla lingua swahili lavorare tutti insieme) sarà presentato giovedi 18 maggio alle ore 11:30 presso l’aula consiliare della Rocca dei Rettori alla presenza del presidente dell’ente Provincia Nino Lombardi, ente patrocinante dell’evento.

L’evento prevede la regia capitanata dal Coordinamento dei Forum dei Giovani della Provincia di Benevento, insieme al supporto di tantissime associazioni e organismi che aderiranno all’evento. Tra questi avremmo Gramigna ODV, Consorzio Sale della Terra e i suoi SAI, Dimbaya, Maison du Monde, Circolo Arci Provinciale di Benevento, Circolo Ribellarci di Apice, Riforma della cittadinanza – Dalla Parte Giusta della Storia, Coordinamento di Libera Benevento, Cooperativa Sociale Immaginaria, Cooperativa Sociale ICare, Oltre i Confini, Give Back Giovani Aree Interne, Fuori Tratta, Cooperativa Sociale San Rocco, Commissione Politiche Giovanili Benevento, Forum dei Giovani Regione Campania e Esn Maleventum.

Ricco sarà il programma con workshop, talk e spettacoli. Non mancheranno esposizioni culturali vicine al tema dello scambio di culture e dell’integrazione.