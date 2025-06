Piano di Protezione Civile, in arrivo 326mila euro per Pratola Serra e altri tredici Comuni: approvato il finanziamento regionale

Importante traguardo per il Comune di Pratola Serra e per gli altri tredici enti dell’area che hanno aderito al progetto intercomunale per la pianificazione della Protezione Civile. Con un contributo di 326.000 euro concesso dalla Regione Campania, sarà possibile aggiornare, applicare e diffondere i Piani di Protezione Civile, secondo quanto previsto dalla normativa nazionale in materia di sicurezza e prevenzione dei rischi.

A darne notizia è stato il profilo istituzionale del Comune di Pratola Serra, capofila dell’iniziativa, che ha coinvolto i Comuni di Atripalda, Candida, Lapio, Manocalzati, Montefalcione, Montemarano, Montemiletto, Prata di Principato Ultra, San Mango sul Calore, Santa Paolina, Tufo e Volturara Irpina.

Grazie a questo finanziamento, i Comuni potranno attuare una serie di interventi mirati, tra cui l’acquisto di forniture e materiali utili all’operatività delle strutture comunali di protezione civile e la realizzazione di attività di informazione rivolte alla popolazione. Le iniziative avranno l’obiettivo di sensibilizzare i cittadini sui rischi presenti nei rispettivi territori e sui corretti comportamenti da adottare in caso di emergenza.

Il Piano di Protezione Civile rappresenta uno strumento fondamentale per garantire la sicurezza delle comunità locali, consentendo di affrontare in maniera efficace e coordinata eventuali situazioni critiche. L’ottenimento di questo contributo si configura come un’azione strategica volta a rafforzare la prevenzione e la capacità di risposta delle amministrazioni coinvolte.

