Petruro di Forino: Vandali in azione all’ex Plesso Padiglione chiuso nel dicembre 2019

Era il 17 Dicembre 2019 quando il plesso “A. Padiglione” della frazione Petruro a Forino che ospitava la scuola Primaria e dell’Infanzia per effetto di un’ordinanza dell’ allora Sindaco Olivieri veniva chiusa al pubblico. L’ordinanza in effetti arrivò a seguito delle scosse telluriche del 16 dicembre e nella relazione tecnica del 17 dicembre a firma del responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale, si evinceva che “Dalla relazione dell’Ufficio Tecnico Comunale si evidenzia l’aggravamento del quadro fessurativo dell’intero immobile e si consiglia la chiusura in attesa di ulteriori accertamenti tecnici”.

I cittadini della frazione, all’ epoca dei fatti, diedero vita ad una sottoscrizione popolare con oltre 250 firme attraverso le quali si richiedeva la riapertura dell’edificio scolastico. Sono ormai passati tre anni , ma allo stato attuale nulla è stato posto in essere, o ad onor di verità, per quanto di nostra conoscenza, l’ Istituto è stato candidato a finanziamento PNR per un suo recupero. Apprendiamo ora attraverso fonti Facebook che però il luogo è diventato ambita meta di atti vandalici e di scorribande predatorie . Si spera quanto prima in un suo reale recupero, ma soprattutto nell’ immediato l’intervento degli organi preposti mettendo in sicurezza l’ intera area spesso frequentata anche da bambini ed adolescenti. Daniele Biondi