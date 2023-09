Pasto della Salamandra, stasera gran finale a Grottolella con Rione Junno

In migliaia a Grottolella per le prime due sere de “Il Pasto della Salamandra”. Dopo il successo delle esibizioni dei 99 Posse e dei Foja, stasera il gran finale con Rione Junno, realtà vivissima della musica etnica italiana che negli ultimi anni ha contato centinaia di concerti in tutt’Italia e nel mondo. La band salirà sul palco principale alle 22:00, ma la rassegna popolare prenderà il via già a partire dalle 20:00.

Nove i punti spettacolo allestiti nel cuore antico del borgo alle porte di Avellino, che ospiteranno anche le esibizioni di Dj Luca Frisetti – Voice: Silvia Correale, Djeni ka Gnimi, Murga Los Espositos, Compagnia dei Saltimbanchi, Riforma popolare, Michele Roscica – Uomo orchestra, Maestro Pietro Mariconda, Maestro Robert Sozio, Dj El Bako e Dj Jack Conte.