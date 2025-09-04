Avella, la magia della “Luna di Sangue”: osservazione dell’eclissi all’Anfiteatro

AVELLA — Una serata tra cielo e storia, dove l’astronomia incontra l’archeologia. Domenica 7 settembre 2025, alle ore 19.30, il Parco Archeologico dell’Anfiteatro di Avella ospiterà l’osservazione della cosiddetta “Luna di Sangue”, un’eclissi che regalerà agli spettatori lo spettacolo raro di un satellite terrestre avvolto da sfumature rosse e ramate.

Ad accompagnare il pubblico ci saranno gli esperti di Passione Astronomia, pronti a spiegare i segreti del fenomeno celeste, e i volontari di Avellarte, che guideranno i presenti alla scoperta della storia millenaria dell’Anfiteatro, tra archeologia e cultura.

Un evento che non è solo scientifico, ma anche emozionale: il buio della sera, il prato su cui stendersi, la luna che lentamente cambia volto. Un’occasione per vivere un’esperienza immersiva, sospesa tra natura e conoscenza, capace di unire curiosi, famiglie e appassionati.

Informazioni pratiche

• Data e ora: domenica 7 settembre 2025, ore 19.30

• Luogo: Parco Archeologico Anfiteatro, via Anfiteatro – Avella (Av)

• Contributo: 5 €

• Ingresso gratuito: disabili, bambini under 5 e over 75

• Prenotazione obbligatoria: WhatsApp al 333 8847353

La serata sarà arricchita dalla possibilità di degustazioni con Convivium Garden, nonché dalla presenza di ristoranti e pizzerie aperti in zona. A completare l’offerta, le aree verdi e i parchi giochi nei dintorni, ideali per chi partecipa con bambini.

L’evento è organizzato da Passione Astronomia in collaborazione con Avellarte, con il sostegno del Ministero della Cultura e del Comune di Avella.