Partenio imbiancato sopra i 400 metri, pronti per le attività sportive invernali. Irpiniavventura ti aspetta per il weekend

Le recenti nevicate hanno trasformato l’Irpinia in un incantevole scenario invernale, con il Partenio e le aree oltre i 400 metri vestite di bianco. Le località di Montevergine, Laceno e Verteglia offrono paesaggi mozzafiato e sono pronte ad accogliere gli amanti della neve per un weekend di sport e divertimento.

L’associazione ASD Irpiniavventura lancia un invito irresistibile:

“Pronto a lasciare le tue impronte sulla neve? L’Irpinia ti aspetta per un’avventura indimenticabile!”

Le attività in programma:

Ciaspolate tra i sentieri innevati, circondati da aria pura e panorami che tolgono il fiato.

Occasioni di esplorazione tra le bellezze naturali della regione, con percorsi adatti a tutti.

Quando e dove:

Sabato e domenica – La location sarà scelta in base alle condizioni nevose: Montevergine, Laceno o Verteglia.

Come partecipare:

Posti limitati : massimo 30 partecipanti.

: massimo 30 partecipanti. Prenotazione obbligatoria: blocca le tue ciaspole subito e unisciti al gruppo WhatsApp per ricevere aggiornamenti in tempo reale!

Non perdere questa occasione per vivere l’Irpinia in tutto il suo splendore invernale. Le attività organizzate da ASD Irpiniavventura promettono emozioni, contatto con la natura e la possibilità di condividere momenti unici con altri appassionati.

L’Irpinia ti aspetta con il suo abbraccio bianco! Per info chiama il 320 579 0650 ti risponderà Irpiniavventura