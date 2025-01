Maltempo, scuole chiuse domani 14 gennaio in Irpinia: l’elenco dei Comuni

Dopo giorni di maltempo intenso, caratterizzato da forti venti e abbondanti nevicate, la situazione meteorologica sembra finalmente migliorare. Tuttavia, le conseguenze delle condizioni estreme continuano a farsi sentire in molti territori, dove si stanno ancora contando i danni e affrontando i disagi lasciati in eredità da questa ondata di maltempo.

Numerosi sono i Comuni che registrano criticità, tra alberi caduti, strade impraticabili e problemi alla viabilità. In alcune aree, i tecnici sono ancora al lavoro per ripristinare i servizi essenziali, come la fornitura di energia elettrica, messa a dura prova dal forte vento.

A causa delle difficoltà ancora presenti, diverse amministrazioni locali hanno deciso di prorogare la chiusura delle scuole per garantire la sicurezza degli studenti e del personale scolastico. Per la giornata di domani, martedì 14 gennaio, sono già state emanate numerose ordinanze di chiusura in Irpinia,