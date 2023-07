Pantheon, non più accesso libero.

Per un accordo tra il Mic e il Vicariato l’accesso al Pantheon non è più gratis ma si pagherà 5 euro. Sono esclusi dal pagamento tutte quelle categorie che già non pagano l’accesso ai musei, cioè i ragazzi fino ai 18 anni mentre quelli fino a 25 pagano due euro, le categorie protette e i loro accompagnatori, le scolaresche e i loro docenti. Sono esenti dal pagamento i cittadini romani.

I Pantheon è un antico tempio di epoca romana, risalente al I secolo d.C., successivamente convertito in basilica cristiana. Formalmente il suo nome è basilica di Santa Maria ad Martyres, ed è di proprietà demaniale dello stato italiano. E uno dei monumenti più visitati di Roma e l’ingresso è sempre stato gratuito. Da tempo si discuteva di introdurre un biglietto a pagamento, ufficializzato lo scorso marzo dal Ministero della Cultura. Solo l’accesso per la partecipazione alle attività religiosee di culto sarà totalmente libero ai fedeli, ma non ai visitatori che saranno avvisati da appositi cartelli posti all’esterno del Pantheon.

Il titolo di ingresso può essere comprato online sulla piattaforma Museitaliani (www.museiitaliani.it), a partire dalle ore 7:00 del 3 luglio 2023, oppure in contanti o moneta elettronica direttamente alla cassa davanti al monumento. Il museo è aperto tutti igiorni dalle ore 9.00 alle ore 19.00 con ultimo ingresso alle ore 18.30. Le biglietterie chiudono alle ore 18.00. In occasione della prima domenica del mese l’accesso sarà libero e gratuito.

Gli orari- fa presente il Mic – possono subire variazioni in occasione di celebrazioni religiose. I singoli visitatori potranno acquistare fino a un massimo di 10 biglietti. Per igruppi accompagnati, l’acquisto sarà permesso a un massimo di 25 persone oltre alla guida turistica. Per i gruppi che superano le 6 unità l’accesso è consentito solo con radioguide o sistemi whisper.

L’accesso è previsto in fasce orarie, dalle ore 9 alle ore 18 (chiusura ore 19, ultimo ingresso alle ore 18.30), fino a esaurimento disponibilità e fatte salve le esigenze liturgiche e pastorali. In ciascuna fascia oraria potranno entrare al massimo 1000 persone. La vendita dei biglietti sarà interrotta un’ora prima dell’inizio di ogni attività liturgica, durante la quale, così come per la Santa Messa (ore 17 sabato e giorni prefestivi, ore 10 domenica e festivi), l’ingresso sarà libero e gratuito per l’esercizio del culto.

Gli incassi vengono ripartiti tra il ministero della Cultura (che però vincola queste risorse alla tenuta, alla cura e alla rigenerazione del sito), il 30% alla Curia (che si impegna a destinare una parte ai poveri di Roma) e una parte al Comune di Roma a che però deve utilizzare questi fondi per la cura e la pulizia della piazza dove si trova lo stesso Pantheon.

In seguito, secondo li Ministro della Cultura, anche altri musei italiani potranno subire aumenti del biglietto.

Nunziata Napolitano