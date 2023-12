Panico Arillo! Esordio impressionante a Torino. I lupi pareggiano 3-3

L ‘Avellino raccoglie un punto preziosissimo in uno campo ostico come quello dell’ L84 Torino. Gli avellinesi dopo aver percorso tanti km prima di giungere in terra piemontese non si fanno distrarre dal lungo tragitto. Dall’inizio alla fine dimostrano di essere in forma. Parisi lancia su Gui che di prima si appoggia su Arillo, il numero 23 calcia sfiorando il palo destro. L’84 passa in vantaggio con l’asse Cuzzolino – Josiko , i 2 , con una buona intesa velocemente arrivano nell’ area protetta da Parisi, che non riesce a contenere il tiro di Josiko, palla rimbalza sui piedi di Max Rescia,lesto la spinge in rete. Gli irpini non demordono, Ugherani servito da Gui, sferra un forte tiro che viene respinto dall ‘estremo difensore piemontese. Quando il sipario della prima parte sta per chiudere, Attilo Arillo alza lo sguardo, calcia con veemenza, il portiere respinge, come un aquila affamata va a prendersi la palla del pareggio, calibrandola all’incrocio. Innanzi a questo violento strale neanche il miglior Buffon l’avrebbe toccata.

Si riparte, dopo 3 minuti, in verticale Rescia serve Cuzzolino,il numero 17 a tu per tu con il portiere non fallisce l’occasione del nuovo vantaggio. Gli irpini attaccano, Wilde dal limite calcia, la palla sbatte sui piedi di Arillo che in un lasso di tempo brevissimo, arpiona la palla, e tra le maglie nero-verdi ribadisce subito in rete. Esordio con doppietta personale per il nuovo numero 23 della Sandro Abate. A due dalla fine, Coco calcia in porta sbattendo contro il muro biancoverde, cambia strategia, si appoggia a Cuzzolino, che firma il gol del 3 a 2. Quando tutto sembra finito, in mezzo ad una folta schiera nero-verde , Wilde trova il pezzo del puzzle che consegna il punto all’Avellino. Grande prova degli irpini, impongono il loro gioco contro la seconda forza del campionato. I piemontesi dopo l’Olimpus Roma, sono la squadra che ha svolto uno strepitoso cammino in questa prima parte di campionato.

Miglior Giocatore L84 Torino:

Cuzzolino. Il talento Argentino risulta essere determinante nelle manovre offensive della squadra piemontese. Viene chiamato in causa, e risponde per ben 2 volte.

Miglior Giocatore Sandro Abate:

Attilio Arillo. Si gioca a guardie e ladri. I piemontesi scappano e Arillo li prende. Esordio impressionate per il Napoletano che in casa della seconda classificata detta le regole del gioco.