Palma Campania – Successo per “Le delizie dell’ orto”

Si è conclusa la X edizione della sagra “Le delizie dell’orto” a cura dell’associazione culturale rionale “O’Pizzone”.

Un ritorno voluto fortemente dal Presidente Mario Nunziante e da tutti i soci lo stop dovuto alla pandemia, e lo slogan scelto è stato “RICOMINCIAMO DA 10”.

Due serate all’insegna della tradizione, ma anche della buona musica.

Tante le prelibatezze preparate direttamente dalle mogli dei soci, tutto a Km 0, poiché le verdure e le carni erano del territorio palmese.

Sul palcoscenico, con la conduzione della presentatrice Carmen Ciniglio (outfit My look abbigliamento di Palma Campania) si sono alternati numerosi artisti: quali Renato Rino Zero e la R.R. Zero, il deejay Giuseppe Simonetti, i Caffeina Band e il Cantante Rico Femiano.

Le riprese delle serate sono state effettuate da Giuseppe D’Avino.

Il presidente ringrazia gli sponsor che hanno supportato la serata e tutti coloro che con la loro presenza hanno reso ancora più speciale l’evento.

L’appuntamento è per l’anno prossimo, con l’associazione O’Pizzone. (Lucia Carullo)