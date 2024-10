Palma Campania: la Magica Notte delle Quadriglie tra Musica, Costumi e Tradizione – Conclusione Perfetta con Cristina D’Avena

Una lunga scia di stelle filanti, tra luci della ribalta e canzoni senza tempo: tutto questo e tanto altro è stata la magica Notte delle Quadriglie, promossa dalla Fondazione Carnevale di Palma Campania nella serata di ieri, lungo le strade e le piazze del centro storico cittadino.

Protagoniste assolute, come da programma, sono state le nove Quadriglie che animeranno la prossima edizione del Carnevale di Palma Campania, proiettato verso un’edizione che si preannuncia curata nei minimi dettagli e “spettacolare” sotto tutti i punti di vista.

Sul palco di piazza De Martino, la showgirl Francesca Faratro ha accompagnato il passaggio dei gruppi mascherati che si sono cimentati in ogni angolo della città per trascinare nell’allegro corteo tutti gli avventori, tantissimi, molti dei quali giunti addirittura da fuori regione.

Presenti in veste istituzionale Nello Donnarumma, sindaco di Palma Campania, Nello Nunziata, consigliere comunale delegato alla Kermesse, e Nicola Montanino, presidente della Fondazione Carnevale di Palma Campania.

Sul maxischermo è andato in onda un video che ha svelato i Temi che le nove Quadriglie proporranno sulla scena dell’edizione 2025 del Carnevale di Palma Campania, che culminerà il prossimo 4 marzo, giornata del Martedì Grasso:

‘A LIVELLA – Benvenuti a palazzo

AMICI DI POZZOROMOLO – Born this way: Lady Gaga

GAUDENTI – G come Gaudenti

I MONELLì – Natale in Casa MoNellì

SCUGNIZZI – L’Egitto e i suoi Tesori: Coperkhamon, amma scetat ‘o Faraon!

STUDENTI – Perché Sanremo è Sanremo

SCUSATE IL RITARDO – Il Mercante: la Fiera delle Meraviglie

TEGLANUM – Nella mia Mente

TUTTA N’ATA STORIA – Coco “El Dia de Los Locos”

A seguire il gran finale, con il concerto dell’artista evergreen Cristina D’Avena, che ha catturato letteralmente la piazza e le persone di tutte le età, coinvolgendole in maniera entusiasmante nell’intonare insieme le sue più famose canzoni, divenute indimenticabili sigle dei cartoni animati di ieri e di oggi.

«Abbiamo assistito ad una serata perfetta, in tutte le sue componenti. – afferma Nello Donnarumma, sindaco di Palma Campania – La gente è scesa in piazza, ci siamo divertiti tanto: c’era tutto per dare vita ad un evento “speciale”, da Cristina D’Avena – che era un sogno per tutti noi averla qui a Palma Campania e che, con la sua presenza, ci ha permesso di far conoscere sempre più il nostro meraviglioso Carnevale – fino ad arrivare alle Quadriglie, che si sono veramente superate nelle loro performance. L’esperimento del Carnevale cosiddetto “Estivo” – Notte delle Quadriglie è sicuramente riuscito alla perfezione, sul solco delle edizioni precedenti. Siamo veramente felici sotto tutti i punti di vista e siamo certi che molti di quelli che sono giunti in città per assistere al concerto di Cristina D’Avena, hanno avuto modo di apprezzare la qualità delle nostre Quadriglie e torneranno a Palma Campania per godersi insieme a noi il grande spettacolo del nostro Carnevale».

«Voglio rivolgere un sentito ringraziamento a tutta Palma Campania, che è sempre presente e ci fa sentire tutto il suo calore e la grande passione per il Carnevale, oltre a tutti coloro che sono giunti a seguire questa splendida manifestazione. Il nostro impegno prosegue ed è votato a rendere sempre più importante e prestigiosa la nostra amata Festa, curando sia lo spettacolo che il messaggio sociale, che ho particolarmente a cuore», ha aggiunto Nicola Montanino, presidente della Fondazione Carnevale di Palma Campania.