PALMA CAMPANIA. AMOS PARTENIO ieri in città per la prevenzione in rosa

Una bellissima giornata dedicata alla prevenzione in rosa ieri, domenica 20 febbraio, a Palma Campania (NA).

L’Amos Partenio ha allestito gli ambulatori delle visite gratuite presso il centro polifunzionale “Il Casale” in via Mauro. Tante le persone che si sono sottoposte ai controlli effettuati dal senologo dottor Carlo Iannace, continuando a credere nel grande valore della prevenzione che salva la vita.

Per questo l’associazione Amos Partenio ringrazia tutti quanti hanno partecipato, in particolare il dottor Iannace per il suo costante operato sul territorio; il comune di Palma Campania, il sindaco dottor Aniello Donnarumma, l’assessore alle Pari Opportunità dottoressa Donatella Isernia, per la loro disponibilità, e il vicesindaco dottor Domenico Rainone che, nonostante la giornata particolare per la sua famiglia, non ha fatto mancare il suo sostegno. Un grazie speciale all’amica e volontaria Grazia Padovano per la splendida accoglienza e a tutte le volontarie e i volontari che dedicano il loro tempo e i loro sorrisi alle tante persone che continuano a seguirci.

Per i prossimi appuntamenti con la prevenzione, visitate le pagine Facebook Amos Partenio e Amos Campania.

adsense – Responsive – Post Articolo