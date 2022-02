M5S, Cirillo: “Sperimentazione su animali, proroga è scelta folle”

Il consigliere regionale: “Dalla Campania modello di salvaguardia di tutte le specie animali parte la nostra battaglia contro una visione medievale”

“La proroga di ulteriori tre anni, fino al luglio 2025, della sperimentazione animale negli studi sugli xenotrapianti (il trapianto di organi, tessuti o cellule di una specie animale in un’altra specie) è una scelta folle nella maggioranza di Governo. Sono in contatto con gli esponenti animalisti in Parlamento perché ci sia un’opposizione decisa a quello che si profila come un vero e proprio paradosso, legittimato attraverso emendamenti al Milleproroghe”. Così il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle in Campania Luigi Cirillo. “Con le associazioni animaliste del territorio – annuncia Cirillo – daremo battaglia, dopo che abbiamo fatto della nostra regione un modello nella salvaguardia degli animali di ogni specie. Un impegno che ha portato a una legge sulla tutela degli animali d’affezione e sul contrasto al randagismo e all’istituzione di centri di pronto soccorso veterinario presso tutte le Asl. In una fase in cui abbiamo inanellato in tutto il Paese risultati importanti a tutela degli animali, in Italia ci accingiamo a fare enormi passi indietro. La sperimentazione è superata quasi in tutto il mondo, mentre noi continuiamo a legittimare una visione di ricerca medievale”.

