Nuovo organigramma dell’Audax Cervinara

Un nuovo corso, le stesse radici.

In vista della stagione 2022/23 l’Audax ha formalizzato il nuovo assetto societario. Come tutti i tifosi sanno Giuseppe Marchese è il nuovo Presidente del Cervinara. Il noto imprenditore, cervinarese doc, guiderà una società che conferma l’impianto organizzativo dello scorso anno. Un nuovo corso quindi, ma con le radici fissate solidamente nel recente passato. Il cambio di testimone tra Angelo Magnotta e il neo Presidente porta con se uno speciale senso di appartenenza fondato sul grande feeling che si è già creato nella nuova società.

Queste sono le basi solide e forti su cui costruire la squadra per un grande campionato.

Ecco l’organigramma completo:

Presidente: Giuseppe Marchese

Presidente onorario: Michele Bottillo

Vice Presidente: Antonio Pallotta

Direttore Generale: Guido Coletta

Cassiere: Gigi de Nicolais

Segretario: Angelo Magnotta

Consigliere: Marro Valentino

Responsabile area tecnica: Pasquale Ferraro

Direttore sportivo: Silvio Maglione

Ufficio Stampa: Alessandro Carofano e Valerio Criscuoli

Come già annunciato dal Presidente in panchina ripartiremo da una grande conferma quella di Mister Pasquale Iuliano che l’anno scorso ci ha guidati ancora una volta verso i playoff. Completano lo staff tecnico il preparatore atletico Pasquale Lubrano e il preparatore dei portieri Francesco Limonciello.