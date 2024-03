Notturno Danzante – Il Linguaggio della Notte: Una Serata Magica ad Solofra con Artisti Internazionali

L’Associazione Turistica Pro Loco di Solofra è lieta di presentare un evento straordinario che promette di trasformare la notte di Solofra in un’esperienza indimenticabile. “Notturno Danzante – Il Linguaggio della Notte” si terrà venerdì 15 marzo alle ore 20:30 presso l’Auditorium CENTRO ASI, in Via Melito Iangano, 9, Solofra AV.

A guidare artisticamente questa serata unica sarà il celebre ballerino Antonio Trerotola, orgoglio di Solofra e una stella di fama internazionale. Il palcoscenico si accenderà grazie alle performance di 12 ballerini di calibro mondiale, affiancati da Trerotola nei prestigiosi teatri di tutto il mondo. Questi artisti offriranno al pubblico una straordinaria esperienza di danza, in cui il linguaggio universale del movimento si fonderà con la poesia della notte.

Gli artisti che calcieranno le scene includono il Direttore Artistico Antonio Trerotola, insieme ai talentuosi danzatori Cristo Vivancos, Sara Esposito, Rebecca Storani, Elisabetta Formento, Thiago Victor Santana, Giuseppe Sorrentino, Carlotta Onesti, Giorgio Lombardo, Davide Diodato, Luca Carannante, Alba Fracchia e Irena Barbukova.

L’evento gode del patrocinio del Comune di Solofra e del sostegno di vari partner locali, tra cui l’Associazione Commercianti ed il Forum dei Giovani di Solofra. Si configura come un momento di riferimento nella vita culturale della città, promuovendo l’arte della danza come strumento di bellezza e ispirazione.

I biglietti sono disponibili per la prevendita online sul sito www.prolocosolofra.it o direttamente presso la sede dell’Associazione Turistica Pro Loco di Solofra, in Via Gregorio Ronca, 2-52, 83029 Solofra AV.

Un sentito ringraziamento va ai collaboratori e sostenitori dell’evento, tra cui l’Assessorato alle Politiche Giovanili del Comune di Solofra, l’Associazione Commercianti Solofra, il Forum dei Giovani della città e le numerose attività commerciali locali che, con il loro prezioso supporto, contribuiscono a rendere possibile questa straordinaria iniziativa culturale. La danza, l’arte e la magia della notte si fondono in un unico spettacolo che promette di lasciare il pubblico incantato e ispirato.