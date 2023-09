NONNA ROSETTA E I “CECATIELLE A CIAMBUTTÈLLA” GROTTESI PROTAGONISTI DI UNA PUNTATA DI “PASTA GRANNIES”.

Una troupe del fortunato canale YouTube “Pasta Grannies” ha visitato Grottaminarda e più precisamente la casa della signora Rosetta Grillo, per realizzare un filmato che racconti la ricetta dei “Cecatielle a ciambuttèlla”, pietanza tipicamente grottese a base di pasta fatta a mano e sugo con pomodori, peperoni, basilico, aglio ed olio.

Pasta Grannies è un canale YouTube con 3 milioni di iscritti (tra i vari social) dedicato a ricette di pasta asciutta tipiche dei diversi paesi, spiegate da signore anziane, custodi dei segreti per realizzare pietanze della tradizione. Il canale ha raccolto quasi 500 video, uno dei più seguiti ha ricevuto 8 milioni di visualizzazioni (la Lasagna della signora Maria, 94enne di Faenza), un successo di cui si è occupato anche il New York Times.

E dunque questa volta la scelta è caduta su una ricetta di Grottaminarda. Interpellate diverse anziane del luogo alle quali è stato chiesto di realizzare la pasta tipica come se la stessero preparando per la propria famiglia, ed è stata la signora Rosetta Grillo, 95enne conosciuta da tutti come zi’ Rosetta, a rendersi disponibile.

A portare il saluto dell’Amministrazione comunale di Grottaminarda alla troupe ed a dare l’in bocca al lupo a nonna Rosetta, l’Assessora alla Promozione delle Tradizioni Popolari, Doralda Petrillo:

«Siamo orgogliosi dei nostri “Cecatielle a ciambuttèlla”, una ricetta tramandata di generazione in generazione che richiama le nostre tradizioni più genuine e le nostre radici contadine, il cui segreto sta nella qualità dei prodotti locali utilizzati, dalla farina all’olio extravergine di oliva, dagli ortaggi agli aromi. E siamo felici che rimanga sul web una tale testimonianza attraverso la signora Rosetta che ringraziamo tanto per la sua disponibilità, per la sua verve e per la sua simpatia. Sicuramente una vetrina importante per Grottaminarda. Siamo impazienti di poter guardare il video finito».