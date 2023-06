ROCCARAINOLA (NA). “Sorelle- una storia di Sara”, lo scrittore Maurizio De Giovanni presenta il suo ultimo lavoro. Video eFoto

Torna l’ex poliziotta dei Servizi Segreti Sara Morozzi, detta Mora e la troviamo immersa in un’indagine che mai avrebbe voluto condurre. La sua amica, collega, ma soprattutto sorella Teresa Pandolfi, la Bionda a capo dell’Unità segreta dei Servizi, è stata rapita. Solo Sara può indovinare la pista giusta per salvarla, quella a cui arriverebbe, in uno slancio dell’anima, soltanto una sorella. Lo racconta Maurizio De Giovanni in Sorelle, il sesto capitolo delle storie di Sara, in libreria già dal 16 maggio per Rizzoli, nella collana Nero.

L’autore bestseller che con le sue serie, da Il Commissario Ricciardi ai Bastardi di Pizzofalcone e Mina Settembre, ha raggiunto il record delle fiction tv Rai, presentato il nuovo romanzo a Roccarainola oggi, 8 giugno 2023 alle 19,30 al Museo Multimediale dinanzi ad un folto pubblico. A moderare l’incontro la giornalista Autilia Napolitano nonchè direttrice della Mondadori di Nola. Dopo i saluti di benvenuto del sindaco Peppe Russo, del delegato alla cultura Giovanni Sirignano si è dato inizio all’incontro che non si è fatto mancare di momenti musicali grazie alla voce di Antonietta Covone.

La nuova indagine di Sara, la donna invisibile che ha la dote di saper leggere le labbra e il linguaggio del corpo e sa nascondersi fra la gente, è una corsa forsennata contro il tempo. Teresa ha esagerato. Questo pensa chi l’ha rapita. La sfacciata, attraente Bionda deve essere messa a tacere. Prima di farla fuori, però, serve la certezza che non abbia lasciato prove compromettenti per il loro sistema di potere.

Diverse come il giorno e la notte, Sara e Teresa hanno un legame profondo e dal giorno in cui l’amica non le risponde a un messaggio, Mora ha capito: la Bionda è in pericolo di vita e lei è disposta a qualsiasi cosa per salvarla aiutata da Viola, Pardo e persino Boris, il colossale Bovaro del Bernese. Al suo fianco la risorsa più preziosa, l’ex agente Andrea Catapano che con Bionda e Mora ha condiviso gli anni migliori. Per capire se esistono delle prove, unica merce di scambio per la liberazione di Teresa, Sara dovrà scavare in tutto ciò che sa di lei.

Tornare alle indagini di ieri, collegarle a quelle di oggi. Ma dovrà soprattutto aprire lo scrigno dei ricordi, anche quelli all’apparenza insignificanti, che ognuno di noi tiene in fondo al cuore.