Nola si prepara alle Festività di San Felice: dal 13 al 16 novembre tra fede, tradizione e comunità

Tutto pronto a Nola per le celebrazioni dedicate a San Felice Vescovo e Martire, Patrono della città. Dal 13 al 16 novembre andrà in scena un ricco programma di appuntamenti religiosi e civili che, come ogni anno, unirà devozione, cultura, musica e tradizione popolare.

Piazza Duomo sarà il centro nevralgico della festa: lungo le giornate saranno attivi gli stand gastronomici e i percorsi della tradizionale Fiera di San Felice, dove sarà possibile gustare prodotti locali e riscoprire antichi sapori del territorio.

Il Programma

13 novembre

• Mattinata con i giovani e attività dedicate alla figura del Santo presso la sede Pro Loco.

• Alle 17.30 l’accensione delle luminarie e apertura ufficiale degli stand della Fiera.

• Alle 18.00 in Piazza Duomo sfilata di moda organizzata dall’ISIS “De’ Medici”.

• Alle 18.30, al Museo Archeologico, la consegna del Premio Felix Città di Nola.

14 novembre

• Alle 18.00 la solenne processione del Busto Argenteo di San Felice per le strade della città.

• A seguire, alle 19.30, spettacolo pirotecnico a cura della Pirotecnica Nolana.

• Alle 20.00 in Piazza Duomo spazio alla posteggia napoletana.

15 novembre

• Alle 10.00 passeggiata culturale “San Felice: Fede, Folklore, Fortuna”.

• Alle 18.00 nella Cattedrale, Santa Messa Pontificale.

• Alle 20.30 concerto in Piazza Duomo con omaggio a Ennio Morricone, a cura dell’Accademia Frýdenyk Chopin.

16 novembre

• Dalle 10.00 alle 12.30 e dalle 17.00 alle 20.00, giornata dedicata ai più piccoli: “San Felice dei Piccoli” con giochi, spettacoli e animazione in Piazza Duomo.

Una festa che è identità

La celebrazione di San Felice è molto più di un appuntamento tradizionale: per la città di Nola rappresenta un momento di unione profonda, in cui storia, fede e cultura locale si intrecciano, rafforzando il senso di comunità.

La devozione a Mamma Nola e a San Felice continua a essere un punto di riferimento per i cittadini, per i fedeli e per chi torna ogni anno “a casa” per partecipare a questa festa antica e sentita.