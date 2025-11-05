Meteo Irpinia, giovedì 6 novembre 2025: giornata stabile e soleggiata, possibili foschie al mattino

Ancora condizioni atmosferiche stabili sull’Irpinia per la giornata di giovedì 6 novembre 2025. Il cielo si manterrà sereno o solo leggermente velato durante l’intero arco del giorno, senza rischio di piogge.
Al primo mattino non si esclude la formazione di foschie locali nelle aree vallive e pianeggianti, fenomeno tipico del periodo autunnale e favorito dall’aria più fredda nelle ore notturne.
Temperature
• Minime in lieve calo, soprattutto nell’Avellinese e nelle zone interne più riparate;
• Leggero aumento delle minime invece nelle aree montane, dove l’inversione termica sarà meno pronunciata;
• Massime per lo più stazionarie o in leggerissima diminuzione, ma con clima comunque mite nelle ore centrali della giornata.
Venti
Venti deboli o assenti, con possibile regime di brezza nelle ore pomeridiane. L’atmosfera resterà quindi stabile, con aria ferma e poco dinamica.
In sintesi
Una giornata tranquilla, autunnale e dal sapore quasi soleggiato, ideale per spostamenti e attività all’aperto, fatta eccezione per qualche riduzione di visibilità nelle prime ore del mattino nelle zone di fondovalle.
Aggiornamento previsto nelle prossime ore in caso di variazioni.