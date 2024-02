NOLA. Seminario di Studio: “Campania Felix, la nostra terra, amata e maltratta. Proteggiamola” presso l’istituto “G. Bruno- Fiore”

Il 1 marzo 2024 segna un importante appuntamento per l’Istituto Comprensivo “Giordano Bruno – Fiore”, che presenta con orgoglio il seminario di studio dal titolo “Campania Felix, la nostra terra, amata e maltratta. Proteggiamola”. Un’iniziativa volta a gettare luce sulla situazione ambientale della regione e a promuovere azioni concrete per la sua tutela.

L’evento avrà luogo alle 11:00 presso la sede dell’istituto in via Puccini 1 a Nola. Saranno presenti illustri relatori pronti a condividere le loro competenze e prospettive sulla situazione attuale della Campania Felix.

La Prof.ssa Maria Iervolino, Dirigente Scolastico dell’Istituto “G. Bruno – Fiore”, aprirà la giornata con i saluti istituzionali, seguita dal Dott. Gabriele Nunziata, Magistrato Amministrativo, che discuterà degli aspetti legali legati alla tutela ambientale.

Successivamente, l’Avv. Luigi Stefano Sorvino, Direttore Generale di ARPA Campania, offrirà un quadro delle attuali condizioni ambientali e delle azioni intraprese per la salvaguardia. Il Dott. Ettore Acerra, Direttore Generale dell’USR per la Campania, fornirà una prospettiva educativa sulla necessità di coinvolgere le nuove generazioni nella tutela dell’ambiente.

Il giornalista Antonio D’Ascoli modererà il dibattito, facilitando un confronto costruttivo tra relatori e pubblico. Un momento che si preannuncia ricco di spunti di riflessione e di opportunità per la comunità di Nola e non solo.

L’obiettivo del seminario è coinvolgere attivamente il pubblico, offrendo spazio alle domande e alle riflessioni. La partecipazione è aperta a tutti coloro che sono interessati a contribuire attivamente alla salvaguardia del patrimonio naturale e culturale della Campania.

Un appuntamento imperdibile per chiunque desideri essere parte del cambiamento, contribuendo a creare una consapevolezza diffusa e promuovendo azioni concrete per proteggere la Campania Felix per le generazioni future.