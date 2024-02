Processione dei trattori a Montevergine ieri: La manifestazione degli agricoltori per un Futuro Agricolo migliore.

Nella giornata di sabato 24 febbraio, gli agricoltori della zona hanno dato vita a un suggestivo corteo che ha visto protagonista una carovana di trattori che si sono mossi fino al santuario di Montevergine. L’iniziativa, nata dalla volontà di esprimere solidarietà e coesione tra gli agricoltori locali, è diventata un momento simbolico di connessione tra la tradizione agricola e il fervore religioso.

L’evento è iniziato con gli agricoltori che, a bordo dei loro trattori, si sono diretti verso Montevergine, raggiungendo la vetta dopo una suggestiva processione. Una volta giunti al santuario, hanno partecipato alla messa officiata dall’Abate, il cui messaggio ha sottolineato l’importanza del lavoro agricolo e della cura della terra.

Uno dei momenti più significativi è stata la benedizione dei trattori, simbolo tangibile dell’importanza dell’agricoltura per la comunità locale. Questo gesto ha evidenziato la connessione tra la fede religiosa e la vita quotidiana degli agricoltori, sottolineando l’importanza di una gestione sostenibile della terra.

Dopo la cerimonia a Montevergine, la carovana agricola ha proseguito il suo cammino in un corteo che ha attraversato i comuni di Mercogliano, Ospedaletto d’Alpinolo e Avellino, concludendosi in via Marotta. Le polizie municipali, la polizia stradale e la finanza hanno scortato il corteo, garantendo che l’evento si svolgesse senza intoppi e con il minimo disagio per la collettività.