Nola riporta il mercato in città: dal 10 settembre via De Sena diventa il nuovo polo del commercio locale ogni mercoledì

NOLA – Dopo un lungo stop, il mercato alimentare settimanale tornerà nel cuore della città. L’appuntamento è fissato per mercoledì 10 settembre 2025, quando via Mario De Sena tornerà ad animarsi con i banchi dei venditori. La novità è stata confermata nelle scorse ore dal Comune di Nola, che ha lavorato fianco a fianco con le associazioni di categoria per trovare una soluzione condivisa e riportare una tradizione che per molti residenti rappresenta un punto di riferimento, non solo per la spesa, ma anche per la vita di quartiere. “Si tratta di un primo segnale importante per il rilancio dell’area mercatale,” ha commentato il sindaco Andrea Ruggiero. “Vogliamo restituire ai cittadini un luogo ordinato e sicuro dove acquistare prodotti freschi e di qualità, valorizzando allo stesso tempo il commercio locale.” Il progetto non si limiterà al ritorno del mercato: in cantiere ci sono interventi di riqualificazione urbana per rendere l’area ancora più funzionale e accogliente. Intanto, l’appuntamento è per settembre: le bancarelle sono pronte a tornare protagoniste.