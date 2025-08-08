Collisione tra due auto ad Avellino, tre feriti: indagini in corso sulle cause dell’incidente

Avellino, 8 agosto 2025 —Un grave incidente stradale ha avuto luogo nella serata di oggi in contrada Sant’Oronzo, alla periferia di Avellino, dove due autovetture si sono scontrate frontalmente per cause ancora in via di accertamento. L’impatto, particolarmente violento, ha provocato il ferimento di tre persone: due donne e un uomo, tutti trasportati d’urgenza in ospedale.

Secondo quanto riferito dai primi soccorritori, le condizioni dei feriti sarebbero serie ma non tali da far temere per la vita. Sul luogo dell’incidente sono intervenute prontamente diverse pattuglie delle forze dell’ordine, insieme alle ambulanze del 118 e ai vigili del fuoco, impegnati a mettere in sicurezza l’area e a liberare i feriti dalle lamiere.

Gli investigatori stanno lavorando per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto. Nessuna ipotesi viene esclusa, compresa l’eventualità di un malore o di una distrazione alla guida. La viabilità è rimasta bloccata per oltre un’ora lungo il tratto interessato, con inevitabili ripercussioni sul traffico locale.

Al momento le autorità non hanno rilasciato i nomi dei coinvolti. Le indagini sono tuttora in corso.