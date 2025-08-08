Camposano, disinfestazione straordinaria questa sera dalle 22:00

Il Comune di Camposano ha comunicato alla cittadinanza che nella serata di oggi, a partire dalle ore 22:00, verrà effettuato un intervento straordinario di disinfestazione adulticida su tutto il territorio comunale.
L’operazione, inserita nel piano di prevenzione e igiene ambientale, ha lo scopo di contrastare la proliferazione degli insetti alati, in particolare le zanzare, che in questo periodo dell’anno raggiungono il picco di diffusione.
Il trattamento sarà effettuato da personale specializzato, mediante l’utilizzo di prodotti regolarmente autorizzati dal Ministero della Salute.
L’amministrazione invita i cittadini ad adottare alcune precauzioni utili, tra cui:
• evitare l’esposizione all’aperto di alimenti e animali domestici;
• tenere chiuse porte e finestre durante il trattamento;
• non sostare all’esterno durante l’intervento.
Il Comune raccomanda inoltre la massima collaborazione da parte della cittadinanza, ricordando che queste attività rientrano nelle misure ordinarie per la tutela della salute pubblica e la vivibilità urbana.
Per aggiornamenti o ulteriori informazioni, è possibile consultare i canali ufficiali del Comune di Camposano.