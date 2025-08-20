Nola, raid vandalico nel parcheggio del supermercato Piccolo: auto danneggiate senza apparente motivo

NOLA – Un pomeriggio di tensione ha scosso ieri il parcheggio del supermercato Piccolo, lungo la statale 7 Bis. Alcune auto in sosta sono state prese di mira da ignoti, che hanno infranto finestrini e causato danni visibili ai veicoli.

L’allarme è stato immediato e sul posto sono intervenuti i carabinieri per i rilievi del caso. Sono state acquisite le immagini delle telecamere di sorveglianza del supermercato, nella speranza di identificare i responsabili. Al momento le motivazioni del gesto restano oscure: potrebbe trattarsi di vandalismo casuale o, secondo alcune ipotesi degli inquirenti, di un messaggio intimidatorio rivolto alla proprietà della struttura.

L’episodio ha destato preoccupazione tra i cittadini e i clienti abituali del supermercato. Sui social network sono già numerose le richieste di maggior sorveglianza nel parcheggio, con l’obiettivo di prevenire simili atti in futuro e garantire maggiore sicurezza nella zona.