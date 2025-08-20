Mugnano del Cardinale: partono i primi passi del progetto “Semi di Riscatto”(foto)

MUGNANO DEL CARDINALE – “Semi di Riscatto” è più di un progetto: è un segnale concreto di come il lavoro possa diventare occasione di riscatto e rinascita. Non solo attività pratiche, ma un percorso fatto di dignità, responsabilità e fiducia reciproca.

Dopo la presentazione ufficiale, il progetto ha preso il via con grande energia. Nelle giornate di ieri e oggi i partecipanti si sono impegnati nella pulizia del cimitero comunale e delle aree annesse.

Un lavoro che va oltre la semplice manutenzione degli spazi: ogni gesto contribuisce a restituire alla comunità un luogo più ordinato e accogliente. Mani che, passo dopo passo, costruiscono nuove opportunità e ridanno valore a ciò che ci circonda.

Il progetto “Semi di Riscatto” si conferma così come esempio concreto di impegno civico e rinascita collettiva.