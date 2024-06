Annullata la Manifestazione per il Conferimento della Cittadinanza Onoraria alla Guardia di Finanza per la scomparsa del mar. Vincenzo Barbone

Sant’Angelo dei Lombardi, 4 giugno 2024 – Il Comune di Sant’Angelo dei Lombardi ha annunciato l’annullamento della manifestazione prevista per oggi alle ore 18:00 all’interno del Consiglio comunale, durante la quale sarebbe stata conferita la Cittadinanza onoraria alla Guardia di Finanza.

La decisione è stata presa in seguito alla tragica e improvvisa scomparsa del Maresciallo Vincenzo Barbone, membro della Tenenza di Sant’Angelo dei Lombardi. L’intera comunità è rimasta profondamente colpita dalla notizia, che ha gettato tutti nello sgomento.

“L’Amministrazione comunale – ha dichiarato il sindaco Rosanna Repole – si stringe intorno alla famiglia del Maresciallo Vincenzo Barbone. Le nostre più sentite condoglianze vanno alla sua famiglia e alla Guardia di Finanza per questa perdita che lascia attonita l’intera comunità.”

In segno di rispetto e lutto per la prematura scomparsa del maresciallo Barbone, il sindaco ha annunciato che il giorno dei funerali sarà proclamato lutto cittadino. “Questa amministrazione – ha aggiunto Repole – proclamerà il lutto cittadino nel giorno dei funerali.”

La manifestazione per il conferimento della Cittadinanza onoraria alla Guardia di Finanza, che avrebbe dovuto essere un momento di celebrazione e riconoscimento per l’impegno e il servizio reso alla comunità, verrà riprogrammata in una data successiva, non appena le circostanze lo permetteranno.

La notizia della morte del Maresciallo Barbone ha suscitato una profonda commozione in tutta la comunità di Sant’Angelo dei Lombardi, dove era conosciuto e apprezzato per la sua dedizione e professionalità. La sua perdita rappresenta un momento di grande dolore per tutti coloro che lo conoscevano e per l’intero corpo della Guardia di Finanza, che perde un valido e stimato collega.

In questo momento di lutto, la comunità di Sant’Angelo dei Lombardi si unisce nel cordoglio e nel sostegno alla famiglia del Maresciallo Barbone, condividendo il peso di una perdita così improvvisa e dolorosa.