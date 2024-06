AVELLA. Un saluto pieno di emozioni al Teatro “Biancardi”: lo spettacolo di fine anno delle sezioni G ed F

Un saluto commovente e ricco di emozioni ha caratterizzato lo spettacolo di fine anno delle sezioni “G” ed “F” della scuola dell’Infanzia, che si è tenuto questa mattina presso il Teatro “Biancardi”.

I piccoli alunni, di cinque anni, hanno messo in scena due spettacoli distinti, accomunati però da un filo conduttore: l’espressione della loro gratitudine verso la scuola e le maestre che, a breve, lasceranno per intraprendere un nuovo percorso alla scuola Primaria.

“Grazie Scuola”: un tributo commovente alla scuola dell’Infanzia

La sezione F ha scelto come tema “Grazie Scuola”, un titolo che racchiude in sé tutto l’affetto e la riconoscenza che i bambini provano verso il luogo che li ha accolti e istruiti durante questi primi anni di vita scolastica. I piccoli hanno espresso il loro amore e la loro gratitudine per la scuola, per le esperienze vissute, le amicizie strette e gli insegnamenti ricevuti.

“Il processo alle quattro stagioni”: un viaggio fantastico tra i periodi dell’anno

La sezione G, invece, ha portato in scena un divertente processo dal titolo “Il processo alle quattro stagioni”, un processo immaginario in cui le stagioni vengono accusate di non essere sempre all’altezza delle aspettative. I bambini hanno messo in evidenza i lati positivi e negativi di ogni stagione, imparando ad apprezzare la bellezza e la diversità del mondo naturale. Con ironia e simpatia, i piccoli hanno dato vita a un siparietto che ha saputo divertire e coinvolgere il pubblico.

Un grande successo per un evento ricco di emozioni

Entrambi gli spettacoli sono stati un grande successo, riscuotendo applausi scroscianti da parte dei genitori e delle famiglie presenti. L’evento ha rappresentato un momento di grande commozione e gioia, un modo per celebrare la fine di un anno scolastico e l’inizio di una nuova avventura per i piccoli alunni.

Un ringraziamento speciale

La scuola e le maestre desiderano ringraziare tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione di questo spettacolo: i genitori per la loro collaborazione e il loro sostegno, il Teatro “Biancardi” per la disponibilità e l’accoglienza, e soprattutto i piccoli protagonisti, che con il loro entusiasmo e la loro gioia hanno reso questo evento davvero speciale.

Un ringraziamento particolare va alle maestre che, con dedizione e passione, hanno ideato e realizzato gli spettacoli, regalando ai loro piccoli alunni un ricordo indimenticabile di questo importante traguardo.

Questo spettacolo rappresenta un momento di passaggio significativo nella vita dei bambini, che si preparano ad affrontare una nuova sfida con entusiasmo e trepidazione. L’esperienza vissuta alla scuola dell’Infanzia resterà per sempre nei loro cuori come un tesoro prezioso, un bagaglio di conoscenze, emozioni e amicizie che li accompagnerà per tutta la vita.