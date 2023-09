Nola, marcia di solidarietà: raccolti oltre dodicimila euro in favore dell’ospedale pediatrico Santobono Posillipon di Napoli

È di dodicimilacinquecento euro l’importo raggiunto fino ad oggi, con ‘Expert for life’, la passeggiata di 3 km non competitiva promossa dai family megastore EXPERT PARENTE ed EXPERT NAPOLI.

Il dato, frutto delle donazioni finora effettuate, è stato ufficializzato questa mattina da Carlo Parente – a.d. del gruppo – alle tantissime persone accorse in piazza Duomo per partecipare alla marcia organizzata per sostenere i progetti in favore dell’ospedale pediatrico Santobono Posillipon di Napoli. Sul palco ad abbracciare la nobile causa anche il noto rapper Clementino e l’artista Luca Sepe che hanno regalato momenti di puro divertimento.

Una cifra importante frutto dell’impegno e della solidarietà di giovani, uomini, donne e bambini che hanno acquistato l’apposito kit.

L’arancio il colore scelto anche per questa terza edizione. “Ma la gara di solidarietà non si ferma qui. C’è infatti tempo ancora tutta la prossima settimana per continuare a donare” – annuncia Carlo Parente – invitando la cittadinanza a continuare a correre nella gara per la solidarietà.

Ad affiancare il gruppo Expert Parente ed Expert Napoli in questo progetto l’associazione sportiva ATLETICA NOLANA presieduta da Michele Santonastaso in rete con la locale Pro Loco a cui ci si può rivolgere per effettuare le donazioni.