Nola, incontro dibattito promosso dalla DC Storica in occasione della prima Fiera Agroalimentare

Si svolgerà sabato 23 settembre a Nola alle ore 10 presso l’Hotel dei Gigli un incontro dibattito promosso dalla Democrazia Cristiana Storica sui temi della politica e dell’imprenditioria locale. La manifestazione si terrà collateralmente alla prima Fiera Agroalimentare Enogastrononica “Città di Nola” organizzata da “Conf. Pmi Italia”, dal Comune e dal centro servizi Vulcano Buono. L’evento fieristico secondo i promotori ” punta ad una valorizzazione del territorio in stretta sinergia con le istituzioni locali per consolidare un polo di attrazione per il comparto agricolo – agroalimentare un tempo vocazione del nolano e che oggi torna ad essere una potenzialità da rilanciare“. All’incontro politico interverranno, tra gli altri, Luigi Diglio, segretario regionale Emilia Romagna della Democrazia Cristiana Storica e il segretario nazionale dello stesso partito Franco Ferrari.